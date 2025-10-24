Administratör inom hemtjänsten i Grythyttan
2025-10-24
Förmåner
Hos Hällefors kommun erbjuds du en rad attraktiva förmåner:
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
- Möjlighet till hjälp med att hitta boende.
Publiceringsdatum2025-10-24Beskrivning
I rollen som administratör inom hemtjänst blir du en central stödfunktion för områdets enhetschefer. Du bidrar med att säkerställa att den dagliga personal- och ekonomiadministrationen flyter smidigt inom hemtjänstens verksamheten Sörgården. Genom din insats understöder du en välfungerande och serviceinriktad organisation.Dina arbetsuppgifter
- Hantera den dagliga samt generella planeringen av verksamhetens insatser i insatsplaneringssystemet IntraPhone.
- Fungera som stödfunktion till enhetschefer med varierande administrativa uppgifter.
- Ansvara för personalredovisning samt koordinering av vikarie- och rekryteringsinsatser.
- Hantera schemaadministration och säkerställa korrekt tidsredovisning.
- Utföra fakturahantering med noggrann uppföljning.
- Arbeta i IT-system, exempelvis IntraPhone, Personec P, Time Care Planering, Time Care Pool, VIVA.
- Delta på olika möten och träffar.Kvalifikationer
- Relevant administrativ utbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
- Dokumenterad erfarenhet av personal- och ekonomiadministration samt goda datakunskaper.
- Stark förmåga att arbeta både självständigt och i team, med hög grad av noggrannhet och initiativförmåga.
- Utmärkt kommunikationsförmåga samt ett naturligt sinne för samarbete och problemlösning.
- Förmåga att anpassa sig i en tempofylld arbetsmiljö och hantera flera uppgifter samtidigt.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete med system som IntraPhone, Personec P, Time Care Planering, Time Care Pool och VIVA.
- Erfarenhet av kommunal verksamhet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på Heltid, 100 % dagtid med flextidsavtal. Provanställning kan förekomma vid behov. Innan anställningen skrivs ska "utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret" uppvisas. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans formar framtidens hemtjänst och bidrar till en trygg och kvalitativ omsorg för våra medborgare.
Mer om Hällefors kommun
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning

Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Verksamhet omsorg, Äldreomsorg, Hemtjänst Trygghetsboende, Grythyttan Kontakt

Arijeta El-Mir 0591-64405
