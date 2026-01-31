Administratör Helsingborg
VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Helsingborg.
Vi söker en administratör till uppdrag hos en av våra samarbetspartners i Helsingborg. Rollen är administrativ och serviceinriktad och innebär ett nära samarbete med både ledning och medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Administrativt stöd inom personalfrågor
Hantering av anställningsunderlag och dokumentation
Kontakt med personal och externa aktörer
Övriga administrativa uppgifter kopplade till HR och kontorKravprofil för detta jobb
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom personal/HR
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet är meriterande
Noggrann och självständig
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
252 25 HELSINGBORG Jobbnummer
9715598