Administratör för valet 2026
2025-08-15
Den 13 september 2026 är det val till riksdag, regioner och kommuner. Valnämnden i Eskilstuna kommun ansvarar för att valet genomförs på lokal nivå. Det betyder att vi utser och utbildar röstmottagare, ordnar vallokaler och ser till att det finns bra möjligheter för förtidsröstning. Valnämndens kansli planerar och genomför valet på ett demokratiskt, rättssäkert och effektivt sätt. Nu söker vi en medarbetare som vill vara med och göra 2026 års val möjligt. Här får du bidra till ett viktigt demokratiskt uppdrag tillsammans med ett engagerat team.
Vi söker dig som kan börja omgående, och senast den 1 december 2025, gärna tidigare.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss på valkansliet är du en nyckelperson inför valet 2026. Du har mycket kontakt med människor, både via telefon och e-post. Du samarbetar med lokalansvariga, fastighetsägare och andra samarbetspartners för att säkerställa att allt praktiskt kring valet fungerar smidigt. Du arbetar nära både interna kollegor och externa aktörer.
Arbetet omfattar hela processen kring röstmottagare och andra valfunktionärer. Från urval, rekrytering och bemanning till utbildningsadministration och arvodeshantering. Du ansvarar även för beställningar av material och förtäring, bokar lokaler och fordon och ger stöd i olika administrativa frågor.
Rollen innehåller också praktiska moment som att lämna ut nycklar, möblera inför utbildningar eller möten och ordna fika. Du ser till att detaljerna faller på plats så att valet kan genomföras smidigt och professionellt.
Du behöver veta att valperioden som pågår mellan augusti-september 2026 är intensiv. Ibland krävs kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete eller kundtjänst. Eftersom tjänsten innebär en del resor behöver du ha B-körkort och god lokalkännedom om Eskilstuna. Du ska ha avslutad gymnasieutbildning, goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt vara van vid att använda IT i arbetet. Senast 1 december 2025 behöver du kunna tillträda tjänsten, gärna tidigare.
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat på valkansli eller som röstmottagare. Högskoleutbildning är meriterande, liksom erfarenhet av att bemöta kunder eller hantera klagomål, samt erfarenhet av evenemang, lokalsamordning eller liknande.
För oss är det viktigt hur du är som person. Du är van att arbeta självständigt, i samarbete och på uppdrag av andra. Att planera och genomföra ett val innebär en stor variation av arbetsuppgifter och situationer som kan uppstå. Du kommer att hantera klagomål och synpunkter i samtal med väljare, röstmottagare och partier. Det innebär att du verkligen behöver gilla att ge god service och du behöver stundtals visa både tålamod och prestigelöshet. Du behöver vara stabil och ha förmåga att växla upp tempot, prioritera, prioritera om och hjälpas åt.
ÖVRIGT
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
