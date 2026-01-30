Administratör för ESF Projekt
Tomelilla kommun, Kommunledning / Administratörsjobb / Tomelilla Visa alla administratörsjobb i Tomelilla
2026-01-30
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Som administratör för ESF projektet "Hållbar tillväxt i sydöstra skåne" kommer du ingå i en projektorganisation, där du kommer samarbeta med en projektledare och en ekonom. Utöver de kommer du ha nära samarbete med samtliga kommuner i Sydöstra skåne (Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn). Din arbetsplats är Tomelilla kommun.
Vi erbjuder ett ledarskap som bygger på tillit och öppenhet där det är tillåtet att göra fel. Tillsammans med oss hoppas vi att du brinner för att utveckla och stötta företag i sydöstra skåne.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som administratör har du en central roll i projektets genomförande genom att ge administrativt och organisatoriskt stöd till projektledningen och de ca 100 företagen och 1000 anställda. Uppdraget innebär att säkerställa en effektiv och strukturerad hantering av projektets löpande administration i ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till små och medelstora företag i sydöstra Skåne.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat administration kopplad till utbildningsinsatser, deltagarhantering, mötesbokningar, dokumentation samt uppföljning och sammanställning av underlag för rapportering. Administratören har även kontakt med deltagande företag och samarbetspartners samt bidrar till att projektets processer följer gällande regelverk och rutiner.
Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor är det viktigt att du trivs med att kommunicera med olika målgrupper och kan uttrycka dig tydligt, engagerat och professionellt. Det är också viktigt att du trivs med dokumentering, organisera och struktur.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom administration, projektledning, ekonomi eller kommunikation, men erfarenhet kan kompensera för formell utbildning.
Du behöver ha erfarenhet av:
* administrativt arbete.
* kommunikation och marknadsföring.
* digitala system för dokumentation och tidrapportering.
* goda IT-kunskaper, inklusive Office-paketet och digitala mötesverktyg.
Meriterande om du har:
* projektadministration, gärna inom ESF eller annan offentlig finansiering.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Du har mycket god kommunikativ förmåga och en stark servicekänsla. Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift är ett krav.B-körkort är ett krav .
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Kommunledning Kontakt
Tillväxt och utvecklingschef
Henrik Lundblad henrik.lundblad@tomelilla.se 0417-18208 Jobbnummer
9715294