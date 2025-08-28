Administratör/Arbetsledare Städ

Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB / Administratörsjobb / Knivsta
2025-08-28


Visa alla administratörsjobb i Knivsta, Enköping, Håbo, Strängnäs, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB i Knivsta

Vi söker omgående en administratör/städledare på vikariat med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter består i att vara våra kunders kontaktpunkt där du ansvarar för planning, nyförsäljning, personalplanering och övriga personalfrågor. Vidare sköter du viss enklare bokföring samt rycker in som hemstädare i händelse av flera ordinarie städares frånvaro.
För att klara av jobbet så krävs att du är en fena på att hålla många bollar i luften samtidigt och klarar att behålla lugnet även i stressiga situationer.
Då jobbet är komplext så kommer du såklart att ha ägarna till hjälp så du kommer in i jobbet.
B-körkort är ett krav, svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Flexibel heltid
Fast månadslön efter ÖK.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: hakan@hederahelix.info

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB (org.nr 559451-1379)
Hyvelgatan 36 (visa karta)
741 71  KNIVSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägare
Håkan Johansson
hakan@hederahelix.info

Jobbnummer
9480104

Prenumerera på jobb från Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB: