Administratör/Arbetsledare Städ
2025-08-28
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
Vi söker omgående en administratör/städledare på vikariat med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter består i att vara våra kunders kontaktpunkt där du ansvarar för planning, nyförsäljning, personalplanering och övriga personalfrågor. Vidare sköter du viss enklare bokföring samt rycker in som hemstädare i händelse av flera ordinarie städares frånvaro.
För att klara av jobbet så krävs att du är en fena på att hålla många bollar i luften samtidigt och klarar att behålla lugnet även i stressiga situationer.
Då jobbet är komplext så kommer du såklart att ha ägarna till hjälp så du kommer in i jobbet.
B-körkort är ett krav, svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Flexibel heltid
Fast månadslön efter ÖK.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Ägare
Håkan Johansson hakan@hederahelix.info
