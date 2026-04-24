Administratör
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med start omgående, där tjänsten omfattar 80-100 % beroende på överenskommelse. Uppdraget är initialt på 6 månader med mycket goda möjligheter till förlängning eller övertag.
Om företaget
Verksamheten är verksam inom industribranschen och bedriver producerande verksamhet med fokus på kvalitet, struktur och effektiva flöden. Organisationen kännetecknas av ett nära samarbete mellan olika funktioner såsom produktion, order, planering och kvalitet.
Här erbjuds en arbetsmiljö där man hjälps åt, tar ansvar och där det är lika viktigt att få vardagen att fungera som att leverera hög kvalitet mot kund.
Arbetsuppgifter
Rollen är bred och innehåller många olika arbetsuppgifter, vilket passar dig som trivs i en varierande arbetsmiljö. Rollen innebär att du stöttar verksamheten i order- och planeringsarbete genom att hantera orderadministration, produktionsplanering samt boka och följa upp leveranser i Excel och affärssystem. Du arbetar även mot kvalitetsfunktionen där du utför enklare kontroller, hanterar kundfrågor, dokumentation och certifikat samt vid behov bidrar i produktionen. Utöver detta ansvarar du för löpande administrativa och praktiska uppgifter såsom att ta emot besökare, samordna aktiviteter, hantera beställningar, kundprover och bidra till ordning i gemensamma utrymmen.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Van att arbeta administrativt och har god Excel-vana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av orderadministration är meriterande
Erfarenhet av producerande/industriell verksamhet är meriterande
För att trivas och lyckas i rollen är du en positiv, självgående och hjälpsam person som uppskattar en varierad vardag med många kontaktytor. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och trivs med att stötta verksamheten där behov uppstår, oavsett om uppgifterna är administrativa eller mer praktiska. Du är nyfiken och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och processer, samtidigt som du arbetar strukturerat och noggrant. Som person är du flexibel och lösningsorienterad, tar egna initiativ och bidrar med engagemang, ordning och hög servicenivå i både små och stora uppgifter.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Åstorp Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
