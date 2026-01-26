Administratör
Devotum AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi just nu en administratör till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-02-09 och pågå till och med 2026-10-31 med möjlighet till förlängning.
Beskrivning av uppdraget/rollen
Administratör ska arbeta full tid med att villkorsändra fordonsplatser, det innebär att kontakta hyresgäster via mail, telefon och i vissa fall brev. Informera om att en justering i dess avtal kommer ske. Utföra ändringen i system och följa upp löpande. Rapportering till ansvarig månadsvis om framfart och plan framåt.Publiceringsdatum2026-01-26Övrig information
Start: 2026-02-09
Slut: 2026-10-31
Omfattning:100%, möjlighet till att arbeta på distans
Placering: Stockholm
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 2 års praktisk arbetslivserfarenhet av att arbeta med Word och Excel i administrativ roll
Dokumenterad erfarenhet av administrativ roll om minst 2 år
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Fast 2
AvtalskännedomSå ansöker du
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ferri.ghaderi@devotum.se Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se/jobs/7113180-administrator-till-fastighetsbolag
Birger Jarlsgatan 33 (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum AB Jobbnummer
9704279