Administratör
2026-01-26
Administratör
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Office Services är en serviceavdelning som bl.a. ansvarar för kopiering, distribution, arkiv för öppen och företagshemlig information, posthantering och kontorsmateriel, på våra verksamhetsorter Karlskrona, Lund, Muskö, Landskrona och Helsingborg. I arbetsuppgifterna ingår även företagets bilpool.
Du kommer att arbeta med kopiering, distribution, digitalisering och arkivering av dokument i enlighet med gällande lagar, avtal och regelverk. Leverera underlag och tjänster till verksamheten och till externa kunder är en stor del av dina arbetsuppgifter. Vidare är en viktig del att arbeta med förbättringar av arbetsmetoder, teknik och arkiv.
Som person är du mycket serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har ett stort driv och arbetar självständigt med god prioriteringsförmåga, noggrannhet och ordningssinne.
Du har med dig erfarenhet från administrativt arbete och minst tre års teoretisk gymnasieutbildning. Har erfarenhet/kunskaper kring arkivhantering, sekretessfrågor, dokumenthantering. Du har god datorvana och kunskap i Officepaketet. Du talar och skriver engelska obehindrat.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Detta är ett heltidsjobb.

Saab AB (org.nr 556036-0793)
