Administratör
2026-01-21
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker en engagerad och positiv administratör som rinner för service. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö och samtidigt leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som administratör till Servicecenter på ISS Karolinska Sjukhuset!
Om rollen
Som administratör i servicecenter arbetar du med många varierande arbetsuppgifter. Din uppgift är att se till att kontorets tjänsteleverans fungerar smidigt och effektiv och att alla beställningar/felanmälningar hamnar rätt.
Uppdraget bedrivs inom ramen för en integrerad servicelösning där du utöver ditt ansvarsområde förväntas vara behjälplig inom andra områden inom uppdraget. Vi söker dig som är prestigelös och vill ta ansvar för hela kontorsdriften och som uppskattar ett omväxlande arbete.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Hantera/bevaka kundens ärendehanteringssystem
• Besvara telefonsamtal och mail
• Hantera kontorsinköp från ISS leverantörer
• Hantera övriga administrativa arbetsuppgifter
Tjänsten är på heltid och tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader.
Vem söker vi
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Du har gymnasieutbildning samt goda IT-kunskaper och god systemvana. Ett krav är att du har tidigare erfarenheter av liknande arbete.
ISS är mer än bara ett jobb. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare. Det är våra medarbetare världen över som är kärnan i vårt syfte: Connecting people and places to make the world work better.
Vad erbjuder vi
ISS är ett företag med starka värderingar där kvalitet, ansvar, ärlighet, gemenskap och entreprenörskap genomsyrar vårt dagliga arbete i såväl kundleveranser så som kulturen mellan oss anställda. Det finns goda karriärmöjligheter inom verksamheten och vi erbjuder dig som anställd strukturerande utvecklingssamtal och utbildningar. Vi tror starkt på en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare bringar lika mycket värde oavsett var i organisationen du befinner dig.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenstagning. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras på grund av kundkrav. Vid eventuella frågor om processen, kontakta rekrytering@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9697867