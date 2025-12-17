Administratör
2025-12-17
Trivs du med administrativa arbetsuppgifter och vill underlätta för kollegor och verksamhet? Vi söker en administratör för att underlätta verksamhetens administrativa flöden och söker dig som är självgående, strukturerad och serviceinriktad.
Det här erbjuder vi dig!
På arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm arbetar vi med verksamhetsöverskridande mål, ständiga förbättringar och utveckling av vår verksamhet.
Verksamheten Ekonomiskt bistånd består av två försörjningsstödsenheter som har ett nära samarbete över enhetsgränserna, för att skapa en välfungerande verksamhet där kärnuppdragen står i centrum:
Att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd och samtidigt arbeta med självförsörjningsprocess för att våra sökanden ska får annan egenförsörjning i första hand genom arbete och studier.
De kommande åren genomförs kraftiga förändringar inom området ekonomiskt bistånd, vilket kräver förändringsarbete i verksamheten.
För att våra chefer, arbetsledare och socialsekreterare ska kunna fokusera på sitt viktiga arbete behöver vi förstärka med en administratör som tar ansvar för att avlasta med administrativa uppgifter och bidra till smidiga processer.
Om rollen
Som administratör blir du ett viktigt stöd för chefer och ledare. Du ansvarar för att hantera och utveckla administrativa rutiner, formulär och processer så att verksamheten fungerar effektivt. Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på det aktuella behovet, men vissa återkommande arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Avlasta chefer, arbetsledare och socialsekreterare med varierande arbetsuppgifter inom administration, tex registrering, skriv ut, skanning, flytt av handlingar, dokumentation.
Superanvändare i vissa it-system vilket inkluderar att interna på verksamheten ta fram underlag, utbilda och hands-on stötta kollegor i implementering av dessa IT-system.
Boka möten, fikabeställningar eller inköp, samordna kalendrar, dokumentera och sköta protokoll för ledningen. Även dokumentera och journalföra information för samverkansmöten på handläggarnivå.
Stödja verksamheten med framtagning av rutiner, mallar och formulär.
Säkerställa att administrativa processer är effektiva och följer gällande riktlinjer.
Din arbetsplats kommer att vara på Tingshusgatan 1, ett par minuters promenadväg från centralstationen dit det finns goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start från och med 2026-02-16 eller enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och har ett professionellt bemötande
Strukturerad och noggrann, med förmåga att prioritera
IT-kunnig och van vid att arbeta i olika datasystem
Självgående och initiativtagande men också en lagspelare som trivs med att samarbeta
Du har gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning och yrkeserfarenhet av administrativt arbete. God datorvana och kunskap i Office-paketet. Förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift. Du behöver kunna ta dig runt i kommunen varför B-körkort är ett krav.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att vi i denna rekrytering valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. När du söker jobbet kommer du att svara på ett antal urvalsfrågor kring bland annat hur väl du uppfyller kraven för jobbet, vad du kan bidra till och ditt intresse för jobbet. Bifoga gymnasiebetyg och ev andra relevanta intyg i ansökan.
Intervjuer är planerade till början av februari, men vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi kan kalla till intervju även under ansökningstiden om vi hittar rätt kandidat.
Vi använder digital referenstagning som en del i urvalsprocessen.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Inom ekonomiskt bistånd arbetar vi med att ta emot och handlägga ansökningar från personer som tillfälligt saknar försörjning. Vårt mål är att tillsammans med den sökande skapa en plan för att så snabbt som möjligt nå egen försörjning genom arbete eller annan lösning. Vi har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer för att hitta hållbara vägar framåt för varje individ.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknadsförvaltningen, Ekonomiskt bistånd Kontakt
Freja Bergerfjäll 0451-267462 Jobbnummer
9650038