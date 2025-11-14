Administratör
Robertsfors kommun / Administratörsjobb / Robertsfors Visa alla administratörsjobb i Robertsfors
2025-11-14
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robertsfors kommun i Robertsfors
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/
Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide
Beskrivning av verksamheten
Barn- och utbildning i Robertsfors har under 2025 etablerat ett nytt administrativt team som ska ge ett likvärdigt och kvalitativt stöd till alla våra verksamheter.
Teamet ansvarar för områden som statistik, ekonomi, systemförvaltning, skolskjuts, handläggning, schemaläggning och vikarieanskaffning och arbetar tillsammans för att leverera god service både internt och externt.
Som en del av teamet får du vara med och vidareutveckla arbetssätt, rutiner och strukturer i en organisation som är i framåtrörelse.
Ditt uppdrag
I din roll kommer du arbeta med schemaläggning av skolscheman, vikarieanskaffning och andra administrativa uppgifter. Tillsammans i teamet ansvarar vi för att säkerställa ett effektivt och likvärdigt stöd till verksamheterna.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
- Godkänd gymnasieutbildning
- Erfarenhet av att arbeta som administratör
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- God datorvana och erfarenhet av Office 365
Det är meriterande om du har:
- Högskoleutbildning eller annan vidareutbildning inom relevant område
- Erfarenhet av att arbeta i Skola24
- Erfarenhet av vikarieanskaffning
Är det här du?
Du tar ansvar för dina uppgifter. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar, arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i framåtrörelse, där närhet, samarbete och utveckling är centralt. Hos oss är medarbetarna vår viktigaste resurs och vi värdesätter din kompetens, ditt engagemang och din vilja att bidra!
Som anställd hos oss får du en trygg anställning, en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred organisation där administrativa funktioner är en viktig del av helheten. Du får också ta del av förmåner som friskvårdsbidrag, semesterväxling, tjänstepension och möjlighet till kompetensutveckling.
Anställningen
Tillsvidareanställning 100%.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Publiceringsdatum2025-11-14Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors kommun
(org.nr 212000-2551) Arbetsplats
Barn och Utbildning Kontakt
Ida Nilsson 0934-14062 Jobbnummer
9604397