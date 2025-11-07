Administratör
Regionhälsan Psykologmottagningar föräldraskap och små barn är en verksamhet i stark utveckling.
Tillsammans är vi fem psykologenheter i regionen som är organiserade inom Hälso- och specialistvård barn och unga. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra administrativa processer på områdesnivå. Verksamhetens uppdrag är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn genom insatser till blivande föräldrar och familjer med barn i ålder 0-5 år. Varje enhet består av psykologer, administratör och enhetschef.
På Södra Älvsborgs Psykologmottagningar föräldraskap och små barn arbetar 17 psykologer och en PTP-psykolog. Du kommer ha din huvudsakliga arbetsplats på huvudmottagningen i Borås. Stämningen är god och engagemanget i arbetet är hög. I Borås finns det även en spädbarnsverksamhet där det finns fem medarbetare som ingår i verksamhetsområdet.
Om arbetet
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete där du är en viktig resurs och fungerar som ett administrativt stöd till psykologer och chef på enheten. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av administration av digitala föräldragrupper, av och ombokning av patienter, protokollskrivande på möten samt hantering av e-tjänster. Du kommer att dokumentera återbud i vårt journalsystem Asynja Visph samt ansvara för post- och remisshantering. Du kommer även att arbeta med beställningar, bokningar, fakturahantering, ansvara för enhetens arkiv, sammanställning av statistik med mera. En del av arbetet sker i nära samarbete med övriga administratörer inom Psykologmottagningar föräldraskap och små barn i regionen.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning som medicinsk sekreterare eller annan lämplig bakgrund. Du har även god IT- och datorvana, vana att arbeta i Officepaketet och goda kunskaper i tal samt skrift på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av regionens system så som Sharepoint SOFIA, AsynjaVisph, Marknadsplatsen, Raindance, KIV-administratör, Weblord, E-katalog, VGR IT Serviceportal, VGR IT behörighetsbeställning, 1177 vårdguidens e-tjänster, tjänstekortsadministratör.
Som person är du öppen för utveckling, tycker om att ge god service, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Då arbetet är självständigt behöver du ha lätt för att ta egna initiativ, skapa rutiner och struktur i ditt arbete, samt en förmåga att se vad verksamheten behöver och föreslå förbättringar.Övrig information
Placering av tjänsten är i Borås, men resor vid behov kan förekomma till Alingsås.
Urval och intervjuer kommer att ske under ansökningstiden så tveka inte på att söka tjänsten redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
