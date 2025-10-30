Administratör
Vi på Golvbevakning i Stockholm Ab jobbar med allt inom trägolv. Vi har expanderat vår jobb och vill hitta en Administrativ koordinator.
Om rollen
Som Administrativ koordinator hos oss kommer du att spela en central roll i den dagliga verksamheten. Du arbetar nära VD och blir en nyckelperson i den dagliga driften. Rollen kombinera administration och ekonomi. Det finns en varierad och dynamisk arbetsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att hantera fakturor, beställningar och ordersystem.
Arkivering, logistik administration och hantering av inkommande och utgående post.
Folj upp beställningar och leveranser.
Hjälpa till med övriga kontor uppgifter Så ansöker du
