Administratör
2025-10-28
Vännäs bildar tillsammans med Bjurholms församling, Vännäs-Bjurholms pastorat. Ett pastorat som har närhet till både stad och landsbygd, skog och älvar. I pastoratet bor cirka 11 000 invånare. Totalt är vi ca 40 medarbetare fördelade på fyra arbetsplatser.
Pastoratet arbetar utifrån ledorden "Här får hela livet plats" vilket också präglar vårt förhållningssätt i mötet med människor. Organisationen är platt och beslutsvägarna korta. Hos oss får du möjlighet till ett varierat administrativt arbete tillsammans med ett stort förtroende.Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett arbetslag av administratörer som tillhör kansliet, där du både samarbetar med dina kollegor och sköter dina egna sysslor. Bland de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår bland annat att vara de förtroendevaldas sekreterare och hantera löpande administration inom lön, ekonomi och diarium/arkiv.
Det innebär att du ska kunna stödja våra medarbetare i vårt tidredovisningsprogram och vara kontaktperson gentemot Löneservice, stödja ledningen med personaladministrativa uppgifter samt serva förtroendevalda med allt från kallelser till protokoll. I tjänsten ingår att löpande arbeta med diarieföring och arkivering i systemet Public 360. I tjänsten ingår också viss övrig administration, till exempel statistik.
Om dig:
Som person är du omtänksam och flexibel. Du är lösningsorienterad och har lätt för att lära samt samarbeta med andra. Du är noggrann, arbetar strukturerat och tar eget ansvar för att få dina arbetsuppgifter/uppdrag utförda med god kvalitet. Du har hög servicegrad i ditt sätt att arbeta och finns som stöd för andra. Du besitter en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Vi tänker oss att du har arbetat några år med administration och därför har grundläggande koll på officepaketet. Har du därtill erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation och/eller har sammanträdesvana samt är bekant med VISMAs system HR+ och Medvind är det starkt meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då du inom ramen kan komma att hantera sekretessbelagda uppgifter.
Vi utgår från att du respekterar Svenska kyrkans tro och värderingar.Övrig information
Vi vill att du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning kan bli aktuellt.
Tillträde 1 mars 2026.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och löneanspråk och vara oss tillhanda senast den 16 november 2025 via e-post: vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se
Märk ansökan med "Administratör".
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs-Bjurholms Pastorat
(org.nr 252004-8055), https://www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm/nyheter/vi-soker-administrator-100 Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkoherde
Erika Forsvall erika.forsvall@svenskakyrkan.se 0935-209 08 Jobbnummer
9578026