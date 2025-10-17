Administratör
2025-10-17
Vi erbjuder uthyrning av villor, stugor, lokaler och lägenheter i Ånge med omnejd. Uthyrningen avser både kortare och längre tidsperioder. Hyresgästerna är både svenska och internationella.
Vi söker nu vår nästa stjärna som ska hjälpa oss hantera administrationen av uthyrningen av företagets fastigheter. Arbetsuppgifterna innefattar hantering av bokningar på olika bokningsportaler, kontakt med hyresgäster och administrationen kring bokningar, kontakt med övriga anställda om de behov som finns för hyresfastigheterna samt prospektering av nya hyresgäster.
En stor uppgift i tjänsten är att vara delaktig i marknadsföringen av hyresobjekten och även se till att annonserna på olika bokningsportaler är desamma.
Om du även kan tänka dig att jobba praktiskt i verksamheten med att ta emot gäster och om ingen städpersonal finns tillgänglig rycka in och städa, ja då är du helt rätt för oss!
Vi ser fram emot att höra från dig!
För mer information om företaget se www.uthyres.eu
www.rentalhome.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
