Administratör

Khalid, Bilal / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå
2025-09-15


vår firma behöver administatör som kan utföra följande
Planering, uppföljning och koordinering

Kontakter med leverantörer, byråer, tryckerier och övriga samarbetspartners

Produktionsadministration - t.ex. hantering av material, korrektur, layout och leveranser

Schemaläggning och uppföljning av deadlines

Fakturahantering och kostnadsuppföljning

Dokumentation, arkivering och rapportering av projektstatus och resultat

Intern kommunikation med team (kreativt, digitalt, kund) för att säkerställa att alla delar är synkroniserade

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: bilalkhalid216@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Khalid, Bilal

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Khalid Bilal

Jobbnummer
9509940

