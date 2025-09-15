Administratör
Khalid, Bilal / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2025-09-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Khalid, Bilal i Umeå
vår firma behöver administatör som kan utföra följande
Planering, uppföljning och koordinering
Kontakter med leverantörer, byråer, tryckerier och övriga samarbetspartners
Produktionsadministration - t.ex. hantering av material, korrektur, layout och leveranser
Schemaläggning och uppföljning av deadlines
Fakturahantering och kostnadsuppföljning
Dokumentation, arkivering och rapportering av projektstatus och resultat
Intern kommunikation med team (kreativt, digitalt, kund) för att säkerställa att alla delar är synkroniserade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: bilalkhalid216@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khalid, Bilal Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Khalid Bilal Jobbnummer
9509940