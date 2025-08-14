Administratör
Vi på AT-SCHAKT söker nu en administratör inom transport och anläggning.Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Som administratör kommer du att delta i den dagliga planeringen inom transporter och anläggningsarbetet samt besiktningar och arbete inom vårt system inför fakturering och orderbeställning.
Tjänsten innebär kontorsarbete på plats, vi är 27 anställda och 4 på kontoret.Dina arbetsuppgifter
Boka och omboka tider (besiktningar och service)
Svara i telefon och e-post
Hantera inkommande beställningar
Kvittohantering inom transport
Hantering och uppföljning av kör-och vilotider
Sedvanligt kontorsarbete
Administrera utbildningar
Stötta ekonomi och HR-chef
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och tycker om att arbeta i system
Är noggrann, stresstålig och lösningsorienterad
En god kollega
Har goda datakunskaper och erfarenhet av datasystem
Behärskar svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Meriterande om du har erfarenhet inom transport och anläggning men inget krav
Vi erbjuder dig:
En trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler
En familjär arbetsplats
Roliga arbetskollegor
Tillsvidareanställning med provanställning initialt
Intervjuer kommer ske löpande och tjänstens tillgång är snarast om möjligt.
Så tveka inte att skicka in din ansökan redan i dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: info@atschakt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare At-Schakt AB
(org.nr 556642-9964)
Omformargatan 24 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jenny Tjernkvist info@atschakt.se Jobbnummer
9458348