Administratör - Rekryteringsstöd och kontorsservice
Cbre Gws Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-14
Ta chansen att bli vår nya administratör i ett internationellt företag med lokal förankring och familjär känsla! Här får du en nyckelroll i ett engagerat team där du får arbeta med både människor och struktur - och där ingen dag är den andra lik. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit Tech arbetar ca 200 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Om rollen
Som administratör hos oss på affärsenhetens kontor nära Skanstull får du en varierad och social roll där du är spindeln i nätet. Du stöttar våra chefer i rekryteringsprocesser och administrativa uppgifter samtidigt som du ansvarar för att kontoret fungerar smidigt och trivsamt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Ge rekryteringsstöd till chefer: hjälpa med urval, boka intervjuer, administrera i rekryteringssystemet, ta referenser och samordna rekryteringar mellan uppdrag
Ansvara för intern service och se till att kontoret är snyggt och välkomnande
Hantera fakturering i vissa uppdrag
Vara systemadministratör och stötta medarbetare i våra interna system
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att ha många kontaktytor. Du gillar att ta ansvar, är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer - samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa god stämning omkring dig.
Du har:
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom rekrytering och kontorsservice.
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning med placering i Sundstabacken 10, Stockholm.
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Jonas Ventzén.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) är ett Fortune 500- och S&P 500-bolag med huvudkontor i Dallas. Företaget är världens största aktör inom kommersiella fastighetstjänster och investeringar, baserat på intäkterna för 2024. Med över 140 000 medarbetare är CBRE verksamt i mer än 100 länder. CBRE erbjuder tjänster inom fyra affärsområden: rådgivning (uthyrning, försäljning, låneförmedling, bolåneadministration och värdering), drift och upplevelse (fastighetsdrift, fastighetsförvaltning, flexibla kontorslösningar och upplevelsetjänster), projektledning (program- och projektledning samt kostnadskonsultation) samt fastighetsinvesteringar (investeringsförvaltning och fastighetsutveckling). Besök gärna vår webbplats på www.cbre.com.
