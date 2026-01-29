Administrativ Verksamhetschef
Kooperativet Moroten i Vadstena Ekonomisk Fören / Chefsjobb / Vadstena Visa alla chefsjobb i Vadstena
2026-01-29
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Moroten i Vadstena Ekonomisk Fören i Vadstena
Vi söker en driven, strukturerad och pålitlig person med servicekänsla, ansvarstagande och förmågan att hålla ihop vardagen. Är du administrativt trygg, kommunikativ och trivs med att vara en central funktion i verksamheten? Då kan du vara den vi letar efter.
Om oss
Koop M är ett socialt arbetskooperativ och en ekonomisk förening, ägd av medlemmarna. Vi säljer tjänster inom industri, hantverk och fastighetsskötsel - allt från lokalvård, textilarbeten och trädgård till legoarbete och bygg. Koop M driver också Återbruket. Vi tror på gemenskap, delaktighet och att varje person kan bidra praktiskt och växa i sin roll.
Din roll
Som administrativ verksamhetschef är du ett viktigt stöd och en parter till den andra mer operativa verksamhetschefen och personalen. Du bidrar till att verksamheten fungerar smidigt i vardagen. Rollen innebär ett brett administrativt och samordnande ansvar samt ett delat personalansvar. Du kommer att:
Stötta övrig verksamhetsledare administrativt i det dagliga arbetet men också agera ersättare för denna vid behov
Samordna personalfrågor såsom scheman, underlag och introduktion
Ha kontakt med myndigheter och externa aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Huvudansvar för fakturering samt hantera dokumentation och avtal
Ansvara för att kontoret fungerar praktiskt och administrativt
Vara en tydlig och trygg kontaktpunkt för personal på plats
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete och gärna personalansvar
Är strukturerad, noggrann och självgående
Är social, serviceinriktad och trivs med många kontaktytor
Har förmåga att skapa ordning, ta ansvar och se helheten
Har gott omdöme och hög integritet
Erfarenhet av personaladministration, samordnande roller eller kontakt med myndigheter är meriterande.
Placering Vadstena. Tillträde gärna under våren. Tjänst 75-100% eller enligt överenskommelse.
Låter det som du?
Välkommen med din ansökan till emeliegardhotmail.com senast 15:e februari.
Ring gärna för frågor till antingen Charlotte Elander, 0705944933 eller Emelie Gårdh, 0703987377. Besök också gärna vår hemsida www.koop-m.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Via mejl
E-post: emeliegardh@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kooperativet Moroten i Vadstena Ekonomisk Fören
Pilgrimsvägen 2 (visa karta
)
592 31 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Moroten i Vadstena Ek Fören Jobbnummer
9710685