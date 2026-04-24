Administrativ support (junior)
2026-04-24
Din nya roll
Vill du ta nästa steg i din karriär och få värdefull erfarenhet inom kvalitetsarbete i en högteknologisk industrimiljö? Nu söker vi en junior SQM-support till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder.
I denna roll får du möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och bidra till viktiga processer kopplade till leverantörskvalitet - en central del i moderna industriverksamheter.
Som administrativ support inom leverantörskvalitet kommer du att stötta Supplier Quality Managers (SQM) i deras dagliga arbete. Rollen innebär ett brett administrativt ansvar där du hanterar dokumentation, säkerställer att information är korrekt uppdaterad och fungerar som en viktig koordinerande funktion.
Du får en god inblick i hur kvalitetsarbete och leverantörsstyrning fungerar i praktiken, samtidigt som du bygger erfarenhet inom struktur, processer och samarbete i en teknisk miljö.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Administrera och kvalitetssäkra dokumentation
Stötta SQM i löpande administrativa uppgifter
Säkerställa att information är uppdaterad och tillgänglig
Koordinera och strukturera underlag kopplat till leverantörskvalitet
Företagspresentation
Vår kund är ett av Sveriges mest respekterade industriföretag med kunder i över 100 länder. Här får du möjlighet att arbeta med banbrytande teknik och lösningar som bidrar till ett tryggare samhälle - både i Sverige och globalt. Hos dem värdesätts kreativitet, teknisk skicklighet och samarbete, och varje medarbetares insats spelar en viktig roll i att forma framtidens säkerhetslösningar. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då är detta arbetsplatsen för dig.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Främst på plats, med möjlighet till visst hybridarbete. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2027-03-31, med möjlighet till förlängning Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Utbildning inom kvalitet, maskinteknik eller närliggande område
Ha 1-3 års erfarenhet av administrativt arbete eller liknande roll
Ha erfarenhet av dokumenthantering och administrativ support
Talar och skriver svenska flytande samt har goda kunskaper i engelska
Meriterande: Erfarenhet från industriell verksamhet eller kvalitetsarbete
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med Konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
