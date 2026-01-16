Administrativ support Fältserviceplanering
2026-01-16
Dina arbetsuppgifter
Är du en kommunikativ och lyhörd person som har förmåga att driva frågor framåt? Randstad söker nu en kommunikativ person till tjänsten som fältserviceplanerare där ditt ansvar är att planera ut resurser inom gasturbinprojekt globalt. Tjänsten är ett konsultuppdrag hos oss på Randstad med arbete hos vår kund Siemens Energy i Finspång.
I din roll kommer du arbeta i ett nära samarbete med både gruppen och våra interna gränssnitt för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. Rollen kräver att du är kommunikativ, lyhörd och har förmåga att driva frågor framåt. Du kommer att vara en central kontaktpunkt i planeringen och behöver kunna hantera komplexa flöden med tydlighet och engagemang. Det ingår även operativ och strategisk planering av fältresurser, koordinering med gränssnitt, internt och globalt.Du ska också hantera planeringsflöden i system som OnePM och SalesForce mm.
Teamet på Siemens Energy består idag av drygt 33 medarbetare, teamet är indelat i olika funktioner som hanterat allt från beredning, visum och fakturering etc. till Fältserviceorganisationen.
Tjänsten är en visstidsanställning med chans till förlängning/övertag. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sara Folkesson
Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher.
om randstad professional
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Operativ och strategisk planering av fältresurser
Koordinering med gränssnitt, internt och globalt
Hantering av planeringsflöden i system som OnePM och SalesForce mmKvalifikationer
Vi ser att du har erfarenhet inom service och/eller logistik
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella uppgifter
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
Du ska kunna kommunicera flytande svenska och engelska i tal och skrift
Eftergymnasial utbildning inom logistik, planering, eller motsvarande är meriterande
Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i internationell miljö och kunskap i OnePM, SalesForce
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Randstad
Sara Folkesson sara.folkesson@randstad.se
