Administrativ konsult
Consort Nordic AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-04-16
Vill du arbeta inom administration på ett bolag där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus?
Consort Nordic växer och söker nu medarbetare till administrativa roller inom flera olika inriktningar.
Hos oss får du en viktig roll i verksamheten och möjlighet att bidra till både effektiva processer, god service och affärsstöd, samtidigt som du blir en del av en stark nordisk kultur med höga ambitioner.
Om rollen
I den administrativa rollen arbetar du med att stötta verksamheten kunder i det dagliga arbetet. Uppdragen kan variera i både innehåll och omfattning beroende på kund, team och din erfarenhet.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Administrativt stöd till verksamhet och ledning
Hantering av dokumentation, avtal och register
Kund- och ärendeadministration
Koordinering av möten, kalender och uppföljning
Rapportering, kontroll och kvalitetssäkring
Support kring interna system och processer
Rollerna anpassas utifrån din kompetens, erfarenhet och utvecklingsambition.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete eller relevant utbildning
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs i en stödjande roll med många kontaktytor
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Gärna arbetar i system och administrativa verktyg
Vi välkomnar både juniora, mediora och seniora profiler.
Varför Consort Nordic?
Hos Consort Nordic blir du en del av ett bolag som kombinerar ambitiös tillväxt med hög trivsel och stark gemenskap.
Vi erbjuder:
Fast lön och trygga anställningsvillkor
En kultur präglad av samarbete, prestation och kunskapsdelning
Möjlighet att påverka arbetssätt och processer
Goda utvecklingsmöjligheter inom administration och verksamhetsstöd
Moderna system och strukturer
Nya och fina lokaler centralt i Göteborg
Ett bolag som är Great Place to Work-certifierat
Om Consort Nordic
Consort består idag av cirka 220 engagerade medarbetare med kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim.
Consort består idag av cirka 220 engagerade medarbetare med kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim.

Vi har tilldelats Gasellutmärkelsen fem år i rad och erhållit nio Great Place to Work-certifieringar, vilket speglar vår starka kultur och höga trivsel.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan eller kontakta oss! Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: bawer.akdogan@consortnordic.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005) Kontakt
Bawer Akdogan bawer.akdogan@consortnordic.se
9858331