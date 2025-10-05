Administrativ Enhetschef till Tekniska Förvaltningen
Novant AB / Administratörsjobb / Fagersta Visa alla administratörsjobb i Fagersta
2025-10-05
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Fagersta
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Avesta
, Hedemora
eller i hela Sverige
Interimuppdrag: Administrativ Enhetschef
Vi söker en trygg och erfaren administrativ enhetschef till en teknisk förvaltning. Uppdraget är på sex månader med möjlighet till förlängning ytterligare tre månader. Startdatum bestäms i samråd med kund.
Om rollen
Som administrativ enhetschef kommer du att ansvara för fakturahantering och vara ett ledande stöd för medarbetare i organisationen. Rollen innebär även att vara ett stabilt stöd gentemot verksamheterna inom gata och park.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som enhetschef, gärna inom teknisk förvaltning
Är en stabil och trygg ledare som kan skapa struktur i föränderliga situationer
Har god administrativ kompetens och erfarenhet av fakturahantering
Är van att stötta medarbetare och bidra till tydlighet och riktning
Det här är en möjlighet att kliva in i en verksamhet i förändring och göra skillnad genom att skapa stabilitet och kontinuitet.
Uppdragets omfattning
Längd: 6 månader, med option på ytterligare 3 månader
Start: Efter överenskommelse
Är du intresserad av uppdraget? Skicka ditt CV till kontakt@novant.se
. Vi tillsätter tjänsten löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2025-10-05Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Admin-Enhetschef". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Jobbnummer
9540905