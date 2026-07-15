Enhetschef inom socialtjänst, vuxen
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Valdemarsvik Visa alla sjukvårdschefsjobb i Valdemarsvik
2026-07-15
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Vill du leda en verksamhet där du får möjlighet att göra verklig skillnad för människor i olika livssituationer? Hos oss blir du en del av en socialtjänst som präglas av utveckling, samverkan och ett starkt fokus på kvalitet och rättssäkerhet.
Vi är en nytänkande kommun som arbetar för att möta framtidens behov genom ett nära samarbete mellan verksamheter och med invånarens behov i centrum. Vi är en relativt liten arbetsgrupp och arbetar tillsammans och prestigelöst.
Vi är mitt i omställningen för nya aktivitetskravet och ändrar under hösten arbetssätt som kommer kräva nära samarbete med övrig kommun och primärt AME.
Under året kommer även omställningen för samsjuklighetsreformen ta sin början där du får en central del.
Som enhetschef ansvarar du för en bred och spännande verksamhet med cirka 15 engagerade medarbetare inom följande områden:
Försörjningsstöd
Missbruksvård – myndighetsutövning
Behandlingsinsatser inom missbruk
Våld i nära relationer
Äldreomsorg – myndighetsutövning
Socialpsykiatri – myndighetsutövning
LSS – myndighetsutövning
Ungbo
Verksamheten präglas av ett nära samarbete mellan olika professioner och en ambition att erbjuda rätt stöd i rätt tid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder och utvecklar enheten med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och ett gott bemötande.
I uppdraget ingår att:
• Leda, stötta och utveckla cirka 15 medarbetare.
• Säkerställa en rättssäker och kvalitativ myndighetsutövning inom enhetens ansvarsområden.
• Ansvara för utvecklingen av försörjningsstöd, myndighetsutövning och behandlingsverksamhet.
• Driva utvecklingsarbete utifrån den nya socialtjänstlagen med fokus på förebyggande arbete, delaktighet och kunskapsbaserade arbetssätt.
• Skapa god samverkan med kommunens övriga verksamheter, regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och andra samverkansparter för att ge ett samordnat stöd till den enskilde.
• Bidra till utvecklingen av effektiva arbetssätt där individens egna resurser och möjligheter till självständighet står i fokus.
• Vara en del i omställningen för aktivitetskravsreformen samt samsjuklighetsreformen
• Ansvara för budget, arbetsmiljö, verksamhetsplanering och uppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
• Har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, gärna inom flera av enhetens verksamhetsområden.
• Har god kunskap om socialtjänstlagstiftning och myndighetsutövning.
• Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Har B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av arbetsledning eller chefskap, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende och engagemang. Du har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt, är strukturerad och har förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer. Du bygger goda relationer, främjar samverkan och arbetar för ett öppet och inkluderande arbetsklimat.
Vi söker dig som ser möjligheter i förändring och vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336328/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks Kommun
(org.nr 212000-0431)
615 80 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
IFO-chef
Sandra Gullberg +4612319100 Jobbnummer
10003017