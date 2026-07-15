Har du körkort o gillar katter? Då har vi jobbet åt dig!
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en timvikarie till en glad och positiv rullstolsburen kvinna på 60+år.
Arbetstiden är förlagd alla dagar: 8.00-20.00, och vaken natt 19.00-08.00.
Hon behöver hjälp med personlig omvårdnad, förflyttningar med mobil lift, matlagning, städning, påklädning, hårfix m.m
Hennes intressen hör bla shopping, inredning, att pyssla samt att umgås med släkt och vänner och sina 2 underbara katter.
Du som söker detta arbete bör ha
• glimten i ögat
• vara lyhörd och gärna se vad som behöver göras.
• du måste ha körkort och bil, då hon bor en bit från busshållplatsen i Almunge. (ca 5km),
• du bör ej vara pälsdjursallergier.
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste.
Ring för frågor, annars välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Anna Henriksson anna.henriksson@friab.se 0720503298 Jobbnummer
10003028