Administrativ enhetschef
Onkologkliniken, Jönköping
Vill du leda en växande administrativ funktion och samtidigt bidra till att utveckla framtidens onkologi? Som administrativ enhetschef hos oss på onkologkliniken i Jönköping får du kombinera ledarskap, verksamhetsutveckling och nära samarbete med både vårdpersonal och ledning. Du blir en viktig del av en klinik där engagemang, innovation och omtanke präglar vardagen.
Rollen som administrativ enhetschef
I rollen leder, planerar och utvecklar du vårdadministrationen på onkologkliniken. Ditt uppdrag omfattar bemanning, ledigheter, rekrytering samt att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Du ansvarar för att organisera arbetet i en grupp som idag består av tolv vårdadministratörer och två administrativa assistenter. Din arbetsplats är på Ryhov i Jönköping, där samtliga av dina medarbetare är placerade.
Vårdadministrationen står inför en större förändringsresa där traditionell diktatskrivning successivt ersätts av digitala stöd som taligenkänning och AI-baserade lösningar. Vårdadministrationen kommer att överta fler uppgifter som idag utförs av vårdpersonal, vilket gör funktionen till en viktig del i de kliniska teamen. I detta arbete får du en nyckelroll i att driva utvecklingen framåt tillsammans med övriga medarbetare. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med alla avdelningar och stödfunktioner.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning i din grundprofession och ett tidsbegränsat chefsförordnande med möjlighet till förlängning. Tillträde sker i mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Hur kan en arbetsdag se ut på onkologkliniken? Spana in vårt instagramkonto @onkologklinikenrjl (https://www.instagram.com/onkologklinikenrjl/)
och följ oss på våra olika enheter i kampen mot cancer. Onkologkliniken har ett länsövergripande uppdrag och ansvarar för icke-kirurgisk behandling av cancer med tillhörande vård, uppföljning och stöd till patienter och närstående. Vi erbjuder avancerade behandlingar, arbetar i moderna lokaler och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt. Vår ambition är att möta patienterna med hög kompetens, empati och kvalitet. Medarbetarundersökningar och patientenkäter visar mycket goda resultat, något vi är stolta över.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha utbildning som vårdadministratör. Tidigare erfarenhet av ledarskap är önskvärt. Du har goda IT-kunskaper och känner dig trygg i digitala system. Det är en fördel om du har erfarenhet av Cosmic, taligenkänning och arbete med förändrings- och förbättringsprocesser. Vi ser det även som en bonus om du har arbetat i Excel, Diver eller andra regionala system samt med nationella kvalitetsregister.
För att trivas i rollen som administrativ enhetschef har du god samarbetsförmåga och är lyhörd i kommunikationen. Du leder med tydlighet, skapar engagemang och följer upp gemensamma mål. Du har lätt för att anpassa dig när arbetssätt förändras och ser möjligheter i utvecklingsarbete. Ditt strategiska perspektiv gör att du både kan hantera långsiktiga frågor och samtidigt vara närvarande i vardagens behov och prioriteringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du en utvecklande chefsroll i en verksamhet som är i ständig rörelse och full av möjligheter. Onkologkliniken är expansiv och satsar på moderna arbetssätt, nya digitala lösningar samt utveckling av det administrativa arbetet. Som chef har du stort inflytande över hur rollen formas och utvecklas. Du möts av engagerade kollegor och en arbetsmiljö där både patienter och medarbetare trivs.
Citat från medarbetare hos oss:
"På onkologkliniken lyfter man fram vårdadministration som ett framtidsyrke och visar genuint intresse för vår kompetens. Forskning, utveckling och förbättrade arbetssätt genomsyrar hela kliniken, och vi får goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi arbetar med rätt använd kompetens och ständiga förbättringar för att patienten alltid ska få den bästa möjliga vården."
"Det finns ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och kollegor som skapar trygghet och goda förutsättningar för samarbete och utveckling. Vi är nytänkande, stöttar varandra och har ett öppet och accepterande klimat där alla yrkeskategorier är lika viktiga. Hos oss samarbetar vi som ett lag där ingen är mer eller mindre värd."
"Att arbeta som vårdadministratör på onkologkliniken är både utvecklande och stärkande. Vi har en stark gemenskap, hjälper varandra att slutföra uppgifter på bästa sätt och jobbar teambaserat för att stärka känslan av tillhörighet. Vi är ett gott gäng som finns för varandra, har roligt tillsammans och som gärna går på AW mellan varven."
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Nodbrant, verksamhetschef för onkologkliniken, 010-242 34 32 alternativt maila till per.nodbrant@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 januari 2026, urval kan komma att ske löpande. Vi planerar att genomföra intervjuer eftermiddagstid den 21, 22, 26 och 29 januari, tack på förhand att du noterar datumen.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighets- och färdighetstester i rekryteringsprocessen. Här kan du läsa mer om hur vi använder personlighets- och färdighetstester som komplement (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/tester/)
Vänligen bifoga ditt CV med din ansökan eller registrera motsvarande uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
