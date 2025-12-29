Administrativ Ekonomiassistent

Spanska Ambassadens Informations Avd / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-12-29


Kontorspersonal sökes

Spanska Ambassadens Informationsavdelning är en del av TURESPAÑA - Spaniens Institut för Turism, som fått uppdrag av den spanska staten att marknadsföra Spanien som turistdestination.

Detaljerad information om tjänsten, ansökningsprocess med mera finns på TURESPAÑAs officiella hemsida https://www.tourspain.es/es/trabaja-con-nosotros/ och www.administracion.gob.es.

Informationen annonseras även på Spanska Ambassadens Informationsavdelning, Spanska Ambassaden, Spanska Ambassaden Handelsavdelningen och Instituto Cervantes.

Publiceringsdatum
2025-12-29

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en administrativ ekonomiassistent. Arbetsuppgifterna omfattar löpande bokföring i ekonomisystem samt hantering av register och administrativa system. Du kommer även att ansvara för bankärenden och betalningar, budgetarbete och ekonomisk uppföljning, inköp, inventarie- och lagerhantering, löner, avgifter och socialförsäkringar samt uppföljning av IT-utrustning. Ytterligare administrativa uppgifter kan förekomma enligt ledningens behov.

Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Flytande svenska och spanska i tal och skrift

Anställning

• Heltid, tillsvidare
• Årslön: 386 167,49 SEK

Sista dag att ansöka är 2026-01- 15

Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid, tillsvidare

Ersättning
Årslön: 386 167,49 SEK

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Spanska Ambassadens Informations Avd
Nybrokajen 3 (visa karta)
111 48  STOCKHOLM

Jobbnummer
9664385

