Administrativ Ekonomiassistent
Spanska Ambassadens Informations Avd / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spanska Ambassadens Informations Avd i Stockholm
Kontorspersonal sökes
Spanska Ambassadens Informationsavdelning är en del av TURESPAÑA - Spaniens Institut för Turism, som fått uppdrag av den spanska staten att marknadsföra Spanien som turistdestination.
Detaljerad information om tjänsten, ansökningsprocess med mera finns på TURESPAÑAs officiella hemsida https://www.tourspain.es/es/trabaja-con-nosotros/
och www.administracion.gob.es.
Informationen annonseras även på Spanska Ambassadens Informationsavdelning, Spanska Ambassaden, Spanska Ambassaden Handelsavdelningen och Instituto Cervantes.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en administrativ ekonomiassistent. Arbetsuppgifterna omfattar löpande bokföring i ekonomisystem samt hantering av register och administrativa system. Du kommer även att ansvara för bankärenden och betalningar, budgetarbete och ekonomisk uppföljning, inköp, inventarie- och lagerhantering, löner, avgifter och socialförsäkringar samt uppföljning av IT-utrustning. Ytterligare administrativa uppgifter kan förekomma enligt ledningens behov.Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Flytande svenska och spanska i tal och skrift
Anställning
• Heltid, tillsvidare
• Årslön: 386 167,49 SEK
Sista dag att ansöka är 2026-01- 15 Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid, tillsvidare Ersättning
Årslön: 386 167,49 SEK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spanska Ambassadens Informations Avd
Nybrokajen 3 (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Jobbnummer
9664385