Administrativ chef till Fridhemsskolan
2026-02-24
Publiceringsdatum2026-02-24
Just nu söker vi en administrativ chef till Fridhemsskolan!
I uppdraget som administrativ chef ansvarar du för att leda, utveckla och organisera det administrativa arbetet i verksamheten. Du ansvarar för administrationen av skolans arbete med fastighets- och lokalfrågor, myndighets- och skoljuridiska frågor, inköp och upphandlingar, systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete och statistik men även personal och budget för dina medarbetare och den administrativa verksamheten. I din roll har du personalansvar för bland annat skolvaktmästare, skoladministratör, IT-pedagog samt elevassistenter. I uppdraget ingår även samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som idag består av rektor, en biträdande rektor och en administrativ chef.
Vi erbjuder en skola med hög kvalitet och behörighet bland personalen samt en erfaren skolledning. Ta chansen att bli en av oss på Fridhemsskolan och vårt team!Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning om minst 180 hp, varav minst 30 hp pedagogik. Har du en pedagogisk utbildning ser vi det som meriterande. Tidigare erfarenhet av kvalificerade administrativa uppdrag inom pedagogisk verksamhet krävs. Även erfarenhet av arbete i IT-system krävs. Du behöver ha minst tre års erfarenhet av elevnära arbete inom skolverksamhet och ha förståelse för skolans organisation och behov.
Har du ledarerfarenhet ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du gått något ledarutvecklingsprogram/ledarutbildning.
Vi söker dig som trivs i en ledande roll och har förmågan att visa riktning. Samtidigt är du teamfokuserad och lyhörd gentemot din omgivning, där du lägger fokus på att bygga tillitsfulla arbetsrelationer. Du agerar rådigt och lägger vikt vid struktur och planering samt ser till så att saker blir gjorda.
Låter detta som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Fridhemsskolan ligger i de vackra omgivningarna där grönska möter havet. Skolan har cirka 430 elever från förskoleklass till årskurs 6. All personal på skolan använder våra samlade kompetenser och arbetar tillsammans för trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse. Vi arbetar för en skola där kunskap och lärande sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplaner och styrdokument. Skolan är öppen och föräldrar ses som en viktig resurs som givetvis alltid är välkomna. Vår värdegrund bygger på en positiv människosyn och alla människors lika värde. Vi lyssnar på alla elever och möter dem med värme och respekt. Vi bjuder in till samtal och för en öppen dialog med våra elevers föräldrar i syfte att skapa större delaktighet och samsyn.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förstaintervjuer är preliminärt planerade till den 17/3 samt 19/3. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
