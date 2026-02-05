Administrativ assistent till Guy Carpenter
Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-05
Studerar du och söker ett deltidsarbete i en administrativ roll på en utvecklande och internationell arbetsplats? Hos Guy Carpenter i Stockholm erbjuds du en varierad roll där du arbetar nära både kollegor och marknad i ett globalt företag med lång erfarenhet och stark laganda. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Detta är ett deltidskonsultuppdrag, perfekt att kombinera med studier. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Guy Carpenter. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Guy Carpenter är en ledande lösningsleverantör till försäkringsbranschen som arbetar med att utforma och leverera strategier och lösningar inom återförsäkring samt upphandla återförsäkringar. Guy Carpenters kunder är försäkringsbolag på den nordiska och baltiska marknaden. De erbjuder en kombination av mäklarexpertis, rådgivning och analys för att hjälpa deras kunder nå goda resultat. Guy Carpenter har varit verksamma i mer än 100 år och är idag ett globalt företag med mer än 350 anställda i över 60 kontor världen över.
På kontoret i Stockholm arbetar idag 30 medarbetare där kulturen och stämningen präglas av gemenskap och engagemang. Du kommer ingå i Client Coordinator teamet med fem andra kollegor där ni samarbetar tätt med varandra såväl som med resten av kontoret.Dina arbetsuppgifter
I rollen som administrativ assistent på Guy Carpenter kommer du att tillhandahålla service internt mot kollegor som berör återförsäkringskontrakt, kundrelationer och återförsäkringsmarknaden. Du kommer framför allt samla in och skicka ut information för marknad och kunder, sammanställa underlag i Excel, Word och PDF:er samt uppdatera system och applikationer. I rollen ingår även att sammanställa kontrakt, i nära samarbete med mäklare och marknader. Rollen innebär allt från planerade arbetsuppgifter till ad hoc situationer som behöver lösas. Det är en roll som innebär att stundtals ha flera bollar i luften samtidigt.
Övergripande arbetsuppgifter:
Tillhandahålla service mot kollegor vad gäller administrativ stöttning
Hantera information till och från kunder, och uppdatera system
Sammanställa underlag och kontrakt i nära samverkan med mäklare och marknader
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Pågående eftergymnasiala studier
Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
Arbetserfarenhet inom administration, försäkring eller ekonomi är meriterande
För att passa i rollen ser vi att du är en ansvarstagande person som tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och att dessa blir slutförda i tid. Därtill ser vi att du är en strukturerad person som har förmågan att planera och utföra ditt arbete noggrant med högsta kvalitetstänk. Då du kommer ha många kontaktytor såväl externt som internt är du en kommunikativ och socialt säker person som trivs att samarbeta med andra. Slutligen ser vi att du är en flexibel person som har förmågan att prioritera och anpassa dina arbetsuppgifter utefter förändringar.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
