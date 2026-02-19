Administrativ Assistent | Siemens Energy | Finspång
Manpower AB / Administratörsjobb / Finspång Visa alla administratörsjobb i Finspång
2026-02-19
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Administrativ Assistent i en central och varierad roll hos Siemens Energy i Finspång? Vi på Manpower söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör för ett spännande konsultuppdrag inom administration, projektkvalitet och utveckling. Här får du en bred roll med många kontaktytor och möjlighet att påverka arbetssätt och flöden i en större organisation. Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Finspång
Start: Snarast möjligt men senast 1 april 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag i 12 månader, med stora möjligheter till förlängning eller anställning hos kund
Om jobbet som Administrativ Assistent
Som Administrativ Assistent hos Siemens Energy får du en bred och varierande roll där du fungerar som en viktig stödfunktion i organisationen. Du arbetar nära både chefer och medarbetare och blir ett administrativt nav för kontoret med cirka 100 medarbetare. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar att ge service och drivs av att skapa struktur och kvalitet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Vara ett administrativt stöd och "allt-i-allo" för kontorets medarbetare
Fungera som key user inom resebokningar och hantering av reseersättningar
Stötta vid onboarding och introduktion av nya medarbetare
Hjälpa till med uppdatering, sammanställning och uppföljning av olika mätningar och nyckeltal
Delta i ledningsgruppens möten och bidra med dokumentation, struktur och uppföljning
Här erbjuds du en roll där du får ta eget ansvar, arbeta nära ledning och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Den vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. För att lyckas i rollen behöver du ha god administrativ förmåga, tycka om att skapa ordning och ha lätt för att lära dig nya system. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift och trivs i en föränderlig och samarbetande miljö.
Vi ser gärna att du har:
God administrativ förmåga och tydlig känsla för service
Förmåga att arbeta strukturerat, lösningsorienterat och självständigt
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av administrativa uppgifter eller liknande stödfunktion
Erfarenhet av resebokningssystem och hantering av reseräkningar
Vana av att arbeta med mätningar, uppföljningar eller kvalitetsarbete
Om Manpower:
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 24 (visa karta
)
602 24 FINSPÅNG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9753013