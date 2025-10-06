Administrativ assistent

Teosol AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-10-06


Om Teosol AB
Teosol AB arbetar med solenergi, elinstallationer och tekniska produkter.
Genom vår webbshop Solhandeln.se levererar vi hållbara lösningar till både privat- och företagskunder i hela Sverige.
Vi ingår i en nordisk koncern med bas i Finland, där moderbolaget Huoltosähkö Oy stödjer oss med teknik, lager och administration.
Nu söker vi en administrativ assistent som vill vara med och bygga upp vårt kontor på Södermalm i Stockholm.
Om rollen
Du arbetar nära VD och blir en nyckelperson i den dagliga driften.
Rollen kombinerar administration, ekonomi- och orderhantering samt enklare kundkontakt och marknadsföring.
Den passar dig som trivs i en varierad vardag, gillar att skapa struktur och vill vara med och utveckla rutiner i ett växande företag.

Publiceringsdatum
2025-10-06

Dina arbetsuppgifter
Uppdatera webbshoppen - lägga till produkter, priser, bilder och texter

Förbereda underlag för fakturering och bokföring

Hantera inkommande leverantörsfakturor och inköpsordrar

Följa upp beställningar och leveranser

Ge enklare kundservice via mejl och telefon

Delta i enklare marknadsföringsuppgifter, t.ex. utskick, nyhetsbrev och produktkampanjer

Hjälpa till med övriga kontorsuppgifter och bidra till att vardagen flyter smidigt på kontoret

Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete och grundläggande ekonomiförståelse

Är trygg i digitala system

Arbetar noggrant, självständigt och gillar att få saker gjorda

Kommunicerar väl på svenska

(Finska är meriterande men inte ett krav)

Vi erbjuder
En självständig roll

Möjlighet att påverka och utveckla rutiner från start

Kontor på Södermalm

Trygg anställning i ett stabilt och växande bolag

Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till jani.nurminen@teosol.se
Lön enligt överenskommelse. Ange gärna dina löneförväntningar i ansökan.

Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jani.nurminen@teosol.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Teosol AB (org.nr 559092-6431)
Ringvägen 100 (visa karta)
118 60  STOCKHOLM

Kontakt
Jani Nurminen
jani.nurminen@teosol.se

Jobbnummer
9541063

