2025-10-06
Om Teosol AB
Teosol AB arbetar med solenergi, elinstallationer och tekniska produkter.
Genom vår webbshop Solhandeln.se levererar vi hållbara lösningar till både privat- och företagskunder i hela Sverige.
Vi ingår i en nordisk koncern med bas i Finland, där moderbolaget Huoltosähkö Oy stödjer oss med teknik, lager och administration.
Nu söker vi en administrativ assistent som vill vara med och bygga upp vårt kontor på Södermalm i Stockholm.
Om rollen
Du arbetar nära VD och blir en nyckelperson i den dagliga driften.
Rollen kombinerar administration, ekonomi- och orderhantering samt enklare kundkontakt och marknadsföring.
Den passar dig som trivs i en varierad vardag, gillar att skapa struktur och vill vara med och utveckla rutiner i ett växande företag.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Uppdatera webbshoppen - lägga till produkter, priser, bilder och texter
Förbereda underlag för fakturering och bokföring
Hantera inkommande leverantörsfakturor och inköpsordrar
Följa upp beställningar och leveranser
Ge enklare kundservice via mejl och telefon
Delta i enklare marknadsföringsuppgifter, t.ex. utskick, nyhetsbrev och produktkampanjer
Hjälpa till med övriga kontorsuppgifter och bidra till att vardagen flyter smidigt på kontoret
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete och grundläggande ekonomiförståelse
Är trygg i digitala system
Arbetar noggrant, självständigt och gillar att få saker gjorda
Kommunicerar väl på svenska
(Finska är meriterande men inte ett krav)
Vi erbjuder
En självständig roll
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner från start
Kontor på Södermalm
Trygg anställning i ett stabilt och växande bolagSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till jani.nurminen@teosol.se
Lön enligt överenskommelse. Ange gärna dina löneförväntningar i ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jani.nurminen@teosol.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teosol AB
(org.nr 559092-6431)
Ringvägen 100 (visa karta
)
118 60 STOCKHOLM Kontakt
Jani Nurminen jani.nurminen@teosol.se Jobbnummer
9541063