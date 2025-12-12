Adjunkt i utbildningsutveckling (12 månader, 50 %)
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management i Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Ämnesområde
Utbildningsutveckling.
Ämnesbeskrivning
Utbildningsutveckling är en central del av arbete inom förändringsprogram vars syfte är en förstärkning av högskolans pedagogik. Den omfattar kunskaper inom projekt- och programhantering där industrierfarenhet är väsentlig.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Adjunkten medverkar i urval, prioritering och hantering av ett dussintals utvecklingsprojekt inom Framtidens utbildning. Specifikt kommer adjunkten att vara pedagogisk rådgivare till projektledarna som genomföra utvecklingsprojekt. Andra uppgifter omfattar metodstöd i projektportföljhantering och förändringsarbete, samt operativt stöd till programledning i olika ärenden för att skapa analys och underlag.
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
- avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har
- yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll
- yrkeserfarenhet utanför högskolan
- högskolepedagogisk utbildning
- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
- pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll
- administrativ skicklighet
Det är även av betydelse att den sökande har
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
.Så ansöker du
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.
För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-4171". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Anna Jerbrant anna.jerbrant@indek.kth.se Jobbnummer
9640568