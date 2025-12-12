Adjunkt i utbildningsutveckling (12 månader, 50 %)

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management / Högskolejobb / Stockholm
2025-12-12


Visa alla högskolejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management i Stockholm, Södertälje eller i hela Sverige

Ämnesområde
Utbildningsutveckling.

Ämnesbeskrivning
Utbildningsutveckling är en central del av arbete inom förändringsprogram vars syfte är en förstärkning av högskolans pedagogik. Den omfattar kunskaper inom projekt- och programhantering där industrierfarenhet är väsentlig.

Publiceringsdatum
2025-12-12

Dina arbetsuppgifter
Adjunkten medverkar i urval, prioritering och hantering av ett dussintals utvecklingsprojekt inom Framtidens utbildning. Specifikt kommer adjunkten att vara pedagogisk rådgivare till projektledarna som genomföra utvecklingsprojekt. Andra uppgifter omfattar metodstöd i projektportföljhantering och förändringsarbete, samt operativt stöd till programledning i olika ärenden för att skapa analys och underlag.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll
- yrkeserfarenhet utanför högskolan
- högskolepedagogisk utbildning
- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll
- administrativ skicklighet

Det är även av betydelse att den sökande har

- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898 .

Så ansöker du
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837

Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.



Bli en del av KTH

KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.

https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-4171".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kungliga Tekniska Högskolan (org.nr 202100-3054)

Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

Kontakt
Anna Jerbrant
anna.jerbrant@indek.kth.se

Jobbnummer
9640568

Prenumerera på jobb från Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management: