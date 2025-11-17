Adjunkt i idéhistoria
2025-11-17
Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 110 anställda och ca 2 000 studenter per läsår.
De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/
Ämne
Idéhistoria.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst i undervisning på grundnivå, med tonvikt på grundkursen och fortsättningskursen i idéhistoria, och därtill knutna uppgifter. Den vikarie vi söker ska i första hand kunna föreläsa och leda seminarier, samt handleda och examinera uppsatser. Viss undervisning kan äga rum på kvällstid. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men även undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning sker huvudsakligen på campus. Därtill förväntas vikarien delta i lärarkollektivets gemensamma arbete med att utveckla ämnets undervisning tematiskt och pedagogiskt.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och akademiska meriter. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga. Meriterande är erfarenhet av undervisning på de aktuella kurserna eller motsvarande.
Genomgångna kurser i högskolepedagogik eller motsvarande, goda kursutvärderingar och referenser är meriterande. Viktigt är också att ha förmåga till gott samarbete med kollegor.
Stockholms universitet kommer vid denna rekrytering att främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra de aktuella arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningen omfattar cirka 50 % och är tidsbegränsad under en period om cirka 6 månader, med start i januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor, Martin Wiklund, mailto:martin.wiklund@idehist.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4110-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för kultur och estetik Jobbnummer
9608544