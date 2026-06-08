Undersköterska till Skäggetorps hemtjänst
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-06-08
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Inom hemtjänsten ger du stöd och omsorg direkt i människors hem. Här får du möjligheten att verkligen göra skillnad och bli en avgörande del av någons liv, varje dag. Du möter en stor variation av behov och utmaningar, vilket gör arbetet både omväxlande och givande.
Dina arbetsuppgifter är varierande och utgår från varje individs behov. Det omfattar bland annat omvårdnadsarbete och personlig hygien, städ, tvätt, enklare matberedning och social samvaro. I arbetet ingår även vissa delegerade sjukvårdsmoment från sjuksköterska.
Mobilen är ditt främsta arbetsredskap där det framgår vilka besök du har och vad som behöver göras. Du har även kontakt med anhöriga och andra aktörer. Ditt engagemang bidrar till att fler kan fortsätta leva ett självständigt liv i sitt eget hem.
Som undersköterska har du uppdrag som fast omsorgskontakt vilket innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med den enskilde planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplaner och dokumenterar i systemet Treserva. Du deltar kontinuerligt vid våra samverkansmöten där både hemsjukvård samt fysio-och arbetsterapeut deltar. Ni har tillsammans en dialog kring det som rör dina kontaktpersoner.
Din arbetsplats
Skäggetorp trygghetsboende ligger i Skäggetorp centrum med 35 lägenheter. Trygghetsboendet har ett gym för våra brukare och tillgång till lunchrestaurang. Hemtjänst bedrivs även i bostadsområdet med omnejd.
Hos oss arbetar ungefär 60 undersköterskor och vårdbiträden, två chefer, tre samordnare och planerare. Hos oss sitter även hemsjukvårdens sjuksköterskor.
Din arbetstid är förlagd till dag, kväll och varannan helg. Vanliga arbetstider är kl. 07-16 och 13-22.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom stöd, vård och omsorg.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete. För tjänsten behöver du kunna cykla.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17451
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
586 44 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Petter Malmehed petter.malmehed@linkoping.se +4613263460 Jobbnummer
9952475