Billackerare/Färdigställare
Glenns Plåt & Lackcenter AB / Lackerarjobb / Stenungsund Visa alla lackerarjobb i Stenungsund
2026-06-08
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Som Billackerare/Färdigställare hos oss blir du en del av ett familjärt team med god sammanhållning där vi trivs och har roligt tillsammans på jobbet.
Vi bjuder alla våra medarbetare på frukost varje dag och arbetar i en modern skadeverkstad med utrustning som gör arbetsdagen smidig och effektiv.
Vi söker nu en engagerad Billackerare/Färdigställare som vill vara med och leverera hög kvalitet på våra reparationer och lackarbeten.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som kan förekomma under en arbetsvecka:
Förberedelse av fordon och detaljer inför lackering.
Spackling, slipning och maskering.
Färdigställande och kvalitetskontroll efter lackering.
Polering och efterarbete för att säkerställa ett professionellt slutresultat.
Samarbete med plåtslagare och övriga kollegor i skadeverkstaden.
Arbetstider
Måndag–Torsdag: 07:00–16:00
Fredag: 07:00–14:12
Anställningsvillkor
Fast lön med ackord.
Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har erfarenhet av billackering eller färdigställande inom skadeverkstad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har ett öga för detaljer och finish. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Mail
E-post: LInn@gsbil.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GlennS Plåt & Lackcenter AB
(org.nr 556581-0719)
Munkerödsvägen 3B (visa karta
)
444 32 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Glenns Plåt & Lackcenter AB Jobbnummer
9952460