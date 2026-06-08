Chefskoordinator till Mellersta militärregionen
Försvarsmakten / Assistentjobb / Upplands-Bro Visa alla assistentjobb i Upplands-Bro
2026-06-08
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, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Tycker du om att vara i händelsernas centrum? Är du prestigelös och stimuleras av att hantera många olika typer av uppgifter? Är du dessutom en skicklig administratör som är driven, positiv och serviceinriktad? Då kan du vara den vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Chefskoordinator tillhör du den militära regionens stab och ingår i avdelningen för chefsstöd. Du kommer i huvudsak att stödja militärregionchefen, ställföreträdande militärregionchefen, regionalförvaltare samt stabschefen. Chefskoordinatorns huvuduppgift är att vara chefens administrativa stöd samt stödja chefen med koordineringen av deltagande i olika verksamheter. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat att:
Stödja militärregionledningen med mötesbokningar och ansvara för kalendrar
Förbereda, genomföra och protokollföra vid möten
Hantera och upprätta skrivelser i Försvarsmaktens ärendehanteringssystem
Hantera bokningar och beställningar av olika slag
Stötta med övriga förekommande administrativa uppgifterPubliceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
KRAV
Aktuell arbetslivserfarenhet som exempelvis Ledningsassistent/Assistent/VD-assistent eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Minst fem års relevant erfarenhet av administrativt arbete i statlig myndighet
Godkänd gymnasieexamen
God vana i Office-paketet
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som Chefskoordinator krävs att du är lösningsorienterad, serviceinriktad och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmågan att arbeta med flera olika uppgifter parallellt och att se vilka uppgifter som behöver prioriteras. Vidare ser vi att du är organiserad, strukturerad och självgående. Vi ser också att du som person har en god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och är förtroendeingivande i din arbetsroll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning for dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Befattning: Civil
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen, kontakta Ulf Titz, nås via växeln: 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Thomas Marcusson
SACO: Christer Lindberg
SEKO: Anna Löfgren
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
196 85 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9952474