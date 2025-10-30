Adjungerad lärare i redovisning
2025-10-30
Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med cirka 150 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår.
Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/foretagsekonomiska-institutionen/.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i redovisningskurser, eventuellt kursansvar och kursutveckling samt handledning av uppsatser. Administrativt arbete i anslutning till kurserna ingår i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav
Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.
Behörig att anställas som adjungerad lärare är den, som har avlagt kandidatexamen i relevant ämne och som har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning i redovisning och vid personliga egenskaper.
Meriterande är erfarenhet från att undervisa i redovisning och från att handleda studenter.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, avser deltid (25-30 %) och gäller längst två år. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledare Mikael Holmgren Caicedo, tfn 08-16 19 67, mailto:mikael.holmgren.caicedo@sbs.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
