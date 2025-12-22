Activity Leader / Fritidsledare
2025-12-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vill du jobba i en internationell miljö med kollegor från hela världen?
Internationella Engelska Skolan i Helsingborg är en 4-9 grundskola. Skolan är centralt belägen på söder i Helsingborg. IES Helsingborg har cirka 500 elever och vi öppnade skolan 2017. Skolan är nyrenoverad med en fantastisk karaktär.
Vi är en tvåspråkig skola där engelska och svenska används i den dagliga undervisningen. Vi har fokus på en trygg skolmiljö, språkutveckling och att våra elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.
Vi söker en Activity Leader till IES Helsingborg.
Som Activity Leader hos oss planerar dig och genomför rast-och eftermiddagsaktiviteter tillsammans med närmaste kollegor. Du kommer även att under elevernas skoldag ge stöd och stimulans till elever utifrån elevers specifika förutsättningar och främja utveckling och självständighet under elevernas raster. Vid skoldagens slut erbjuder vi 'Junior Club' till elever i åk 4-6. Junior Club har öppet till 16.30 då du kommer leda planerad aktiviteter med barnen t.ex sports, pyssel, utflykter och så vidare.
Vi erbjuder Move with IES, ett hälsoinitiativ för att öka elevenernas aktivitetsnivå och erbjuda möjligheter att testa nya aktiviteter, lek och sports.
Du gillar att planera och organisera utifrån verksamhetsmålen och ditt uppdrag. Du samarbetar bra, har god organisationsförmåga och ser fram emot att vara en betydande del i utvecklingsarbetet. Du ser möjligheter i förändringar och anpassar ditt sätt att arbeta utifrån elevernas behov. Du är positiv och flexibelt.
Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet som fritidsledare eller motsvarande ungdomsrelaterade yrken. Vi ser att rätt person för den här tjänsten är någon med erfarenhet av arbete där barn, relationsskapande och aktivitetsplanering står i fokus. Vi ser att du gillar att ta ansvar, är utvecklingsbenägen och flexibel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och nyckelkompetenser i rollen är:
Samarbetsinriktad
Relationsskapande
Självständig
Pedagogisk
Ansvarsfull
Gränssättande
Strukturerad
Meriterande om du har erfarenhet av att leda barn/ungdomsidrott.
Observera att vi kommer göra ett löpande urval, vänta därför inte utan ansök redan idag.
