Accounting specialist
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala
2026-03-20
Är du en erfaren redovisningsekonom som trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och affärsnära arbete? Vill du ta dig an ett konsultuppdrag där du får stort ansvar, varierade arbetsuppgifter och möjlighet att påverka och förbättra ekonomiska flöden? Då är detta uppdraget för dig!Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
SJR söker en erfaren redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i centrala Uppsala. I den här rollen får du ett brett ansvar inom redovisning med särskilt fokus på kundrelaterade flöden och intäktsprocesser. Vi vill gärna höra från dig som vill bli anställd konsult hos oss på SJR eller har eget bolag. För att bli aktuell behöver du kunna starta relativt omgående, uppdraget beräknas pågå minst 6 månader.
Du arbetar nära både ekonomi- och verksamhetsfunktioner och blir en central del i att säkerställa korrekta bokslut och effektiva rutiner. Rollen innebär att du driver ditt ansvarsområde självständigt samtidigt som du samarbetar i frågor som rör fakturering, avstämningar och analys. Du hanterar intäktsavstämningar, kundfordringar och avvikelsehantering samt följer upp fakturerings- och leveransflöden och tar fram underlag till rapportering. Mellan boksluten arbetar du löpande med faktureringsprocessen, löser uppkomna avvikelser och följer upp förfallna fakturor. Du stöttar även kollegor i kundrelaterade frågor och bidrar till struktur och kvalitet i arbetssätten.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av redovisning och som trivs i en roll där analys, struktur och problemlösning kombineras. Du är trygg i självständigt bokslutsarbete, van att hantera större datamängder i Excel och har en god teknisk förståelse.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, analytisk och självgående, samtidigt som du är kommunikativ och trygg i samarbeten med olika delar av organisationen. Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska i både tal och skrift.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Linnea Järverup, 070 823 41 45. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-31.
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänk
Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
