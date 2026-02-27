Accountant
Onepartnergroup Ggvv AB / Redovisningsekonomjobb / Jönköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Jönköping
2026-02-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Ulricehamn
, Gnosjö
, Tranemo
eller i hela Sverige
AD Sverige AB är en svensk automotivekedja med 70-tal AD Butiker och ca 250 AD Bilverkstäder över hela Sverige. Tillsammans erbjuder vi service, reparationer, reservdelar och tillbehör till bilen av premiumkvalitét.
Vi är en organisation med massor av historia och fullt fokus på framtiden. Hos oss är kunden i centrum och vi "älskar varje mil" av resan oavsett vart det bär av. Vi har höga ambitioner att tillsammans med hela kedjan utvecklas varje dag till att vara ett kun(d)skapsföretag i världsklass. Nu har du möjlighet att bli en del av vår resa framåt. Hos oss får du arbeta i ett stabilt och tryggt företag, samtidigt som du är med och bygger framtiden - bland annat genom att vara med och forma och utveckla en ny, modern ekonomifunktion i en organisation i stark tillväxt.
Vi söker en Accountant som säkerställer effektiv och korrekt löpande redovisning för flera bolag parallellt. Rollen passar dig som är trygg i redovisningsarbetet, trivs med struktur och volym samt vill vara en viktig del i ett professionellt ekonomiteam.
Om rollen
Som Accountant ansvarar du för den löpande redovisningen i flera svenska bolag och externa butiker. Du arbetar nära övriga ekonomifunktioner och är delaktig i boksluts- och revisionsprocesser, med fokus på kvalitet, effektivitet och leverans.
Din roll
Löpande redovisning för svenska, finska och danska bolag samt externa butiker
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
Licensfakturering och vidarefakturering
Delaktighet i månadsbokslut och löpande avstämningar
Medverkan i revisionsarbetePubliceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
5-8 års erfarenhet av löpande redovisning
Van att hantera flera bolag parallellt
God systemvana då man arbeta i flera olika system
God förståelse för redovisningsprinciper och rutiner
Svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självständig och ansvarstagande
Noggrann med hög kvalitet, utan att tappa tempo
Strukturerad och trivs med volym och återkommande processerÖvrig information
Placeringsort: Jönköping (Stigamo)
Plats: På plats
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Är du nyfiken på att veta mer?
AD Sverige AB har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att söka. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Jennie Gunnarsson via mejlen Jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Arbetsplats
AD Sverige AB Kontakt
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9768090