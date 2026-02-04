Accountant
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker en Accountant på uppdrag av vår klient.
Uppdragsbeskrivning Kunden befinner sig i en intensiv utvecklings- och tillväxtfas där verksamheten byggs upp parallellt med att processer etableras och förfinas. Vi söker därför en erfaren redovisningskonsult som kan stärka vårt redovisningsteam i ett brett uppdrag med fokus på redovisning, bokslut och vidareutveckling av ekonomifunktionen.
Konsulten kommer att arbeta operativt inom redovisning samtidigt som uppdraget innebär ett tydligt förbättrings- och utvecklingsfokus. Rollen fungerar som en viktig samverkanspunkt mellan redovisning, business control och övriga delar av verksamheten för att säkerställa korrekt redovisning, uppföljning och analys av kostnader och avvikelser.
Uppdraget kombinerar eget ansvar inom definierade områden med nära samarbete i team, där kunskapsdelning och gemensam problemlösning är centrala arbetssätt.
Arbetsuppgifter (exempel)
Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
Månadsbokslut och rapportering
Avstämning och deklaration av moms
Förberedelse av underlag till årsredovisning och revision
Stöd i interna projekt, exempelvis systembyten och redovisningsrelaterade utredningar
Aktivt deltagande i - och drivande av - utveckling, förbättring och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen
Efterfrågad kompetens Vi söker en konsult som är självgående, strukturerad och noggrann, med stark förmåga att skapa struktur och bidra till effektiva arbetssätt i en föränderlig miljö. Uppdraget kräver god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika funktioner inom organisationen.
Konsulten förväntas ha:
Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande relevant erfarenhet
Cirka 5-10 års erfarenhet från liknande redovisningsroller
God helhetsförståelse för redovisningsflödet
Erfarenhet av systembyten samt stort systemintresse (erfarenhet av SAP S/4HANA är meriterande)
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper inom K3 (IFRS är meriterande)
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift (arbetsspråket är engelska)
Erfarenhet av fixed assets
Erfarenhet av höga transaktionsnivå
Van / trivs i förändlig miljö är ett plus.
Obs: Kort uppdrag prel mellan 1/3 - 31/5.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-03-02 - 2026-05-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
