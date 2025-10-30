Accountant
2025-10-30
Om tjänsten
I rollen som Accountant hos Hacksaw blir du en del av ett litet team på ett bolag där den ena dagen sällan är den andra lik. Bolaget utvecklar och levererar olika typer av online casinospel, och har växt mycket de senaste åren och fortsätter att växa. Du kommer att ansvara för den löpande redovisningen i företagets två svenska bolag och även ansvara för boksluten. Hacksaw är börsnoterat och redovisar enligt K3 och moderbolaget IFRS.
Hacksaw jobbar i Netsuite som ERP-system och ambitionen är att du på sikt kommer gå in i rollen som superuser för systemet. En stor del av din tjänst blir att, tillsammans med dina kollegor, jobba med förbättringsarbete och att bygga en modern, välfungerande ekonomiavdelning med allt ifrån interna kontroller till automatiserade flöden och processer. Du ingår i ett team på fyra personer och i din roll ansvarar du också för:
Löpande redovisning
Bokslutsarbete
Balansavstämningar
Leverantörsreskontra
Betalningar
Bokföring av löner
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom redovisning och som trivs i en dynamisk miljö där du har stor potential att utvecklas. Du gillar att arbeta operativt med eget ansvar och har god erfarenhet av löpande redovisning, leverantörsreskontra samt bokslutsarbete. I denna roll kommer du ha ansvar för boksluten för de svenska bolagen vilket innebär att du behöver ha arbetat med bokslut tidigare.
Hacksaw växer och är på en resa där det händer väldigt mycket varför vi söker dig som är nyfiken och vill utveckla din kompetens inom redovisning. Här får du möjlighet att arbeta med det mesta inom ekonomi i takt med att du växer i din roll. Du kommer att arbeta med alltifrån systemfrågor och årsredovisningar till inkomstdeklarationer och övriga skattedeklarationer. Du kommer även arbeta med olika interna projekt.
Som person är du driven och tar eget ansvar för ditt arbete samt har förmågan att ta saker framåt. Du har lätt för att samarbeta med andra och du är tydlig i din kommunikation. Trivs du i en prestigelös miljö som präglas av både samarbete och eget ansvar kommer du att passa perfekt hos Hacksaw. I övrigt söker vi dig med:
Universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi.
Erfarenhet från reskontra, löpande redovisning och bokslutsarbete.
Erfarenhet av betalningar, balansavstämningar och utläggshantering.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
Goda systemkunskaper, erfarenhet av att ha arbetat i Netsuite är starkt meriterande.
Om Hacksaw Group
Hacksaw är ett börsnoterat företag som utvecklar online casinospel. Bolaget har en bred distribution och deras spel spelas av miljontals människor varje månad av spelare över hela världen. Hacksaw har ett världsklassigt team av utvecklare, konstnärer och animatörer som skapar några av de bäst presterande spelen i branschen.
Bolaget sitter i moderna lokaler vid Hötorget i Stockholm där man i dag är drygt 90 medarbetare. Hacksaw växer kontinuerligt och går starkt som bolag och man samarbetar med välkända varumärken. Bolaget har en internationell prägel, med en kultur som är prestigelös där man värdesätter en vardag med högt i tak, samarbete och mycket glädje.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning de första sex månaderna. Du utgår ifrån kontoret vid Hötorget och startdatum är flexibelt.
Har vi fångat ditt intresse?
I den här rekryteringen samarbetar Hacksaw med Eqonomy - en del av Wise Professionals. Du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på eqonomy.se och du får då svara på några korta frågor, vi tar inte emot ansökningar via mejl. Går du vidare i processen kommer vi också att göra två tester samt bakgrundskontroll på slutkandidaten. Vi jobbar med löpande urval i denna rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Steenstrup via karin.steenstrup@wise.se
.
