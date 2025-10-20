Accountable Manager (AM)/Enhetschef, Sjöfartsverkets Helikopterenhet
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Accountable Manager (AM)/Enhetscheftill Sjö-och Flygräddningsavdelningens Helikopterenhet,
placering i Göteborg
Att arbeta som AM/Enhetschef på Sjöfartsverket
Helikopterenheten svarar för den helikopterburna sjö- och flygräddningen i Sjöfartsverket. Enheten består av cirka 120 medarbetare fördelade på sex platser; helikopterbaserna i Säve, Kristianstad, Norrtälje, Visby och Umeå samt Amerikaskjulet i centrala Göteborg där administrationen är lokaliserad. Helikopterenheten är en verksamhet med ett viktigt uppdrag, som vi är mycket stolta över och där den nödställde är i fokus. Bland medarbetarna finns det en stark lojalitet till professionen och "det livräddande uppdraget".Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att planera, styra och driva utvecklingen av Helikopterenheten och verksamheten i stort för att leverera en effektiv verksamhet med hög tillgänglighet. Arbetet kräver samverkan med både partners och andra enheter inom Sjöfartsverket. I tjänsten ingår budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. Du är även ansvarig för att säkerställa att verksamheten utförs enligt gällande regelverk med flygsäkerheten i fokus och att det råder balans mellan uppgifter och resurser.
Till din hjälp har du din ledningsgrupp i enheten samt stödfunktioner inom exempelvis HR, juridik och ekonomi. Du ingår också i ledningsgruppen för Sjö- och flygräddningsavdelningen, där du förväntas ta en aktiv roll och bidra till utveckling av verksamheten. Du rapporterar till avdelningsdirektören för Sjö- och flygräddningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten
gedigen och dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet med personal- budget och arbetsmiljöansvar
erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
erfarenhet från relevant flygverksamhet
en positiv attityd till flygsäkerhetsarbete och "Just Culture" med förmåga att skapa hög förståelse och god tillämpning av gällande regelverk
goda kunskaper i att läsa, kommunicera, rapportera och representera verksamhet på både svenska och engelska
god datorvana
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av AM-rollen
erfarenhet av att arbeta enligt EASA's regelverk
erfarenhet från helikopterverksamhet
erfarenhet från räddningstjänstverksamhet
erfarenhet från myndighetsarbete
erfarenhet av samverkan med fackliga företrädare
erfarenhet av 24/7-verksamhet
Eftersom verksamheten är geografiskt spridd krävs frekventa resor, övernattning på annan ort och B-körkort.
Tjänsten som AM för Sjöfartsverkets Helikopterenhet förutsätter ett godkännande av Transportstyrelsen.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att du ska passa för uppdraget behöver du ha en stor egen drivkraft, lätt för att prioritera, ta beslut och verkställa dessa samt ha en välutvecklad samarbetsförmåga. Du är analytisk och van vid att arbeta strategiskt och målinriktat för att åstadkomma engagemang och resultat. Organisationen är geografiskt spridd och för att hantera detta behöver du ha en öppen, tydlig och rak kommunikation, vara pedagogisk samt duktigt på att skapa/utveckla relationer och bygga förtroende.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Varför ska du välja Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vi arbetar aktivt för mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast enligt överenskommelse. Intervjuer med tätkandidater för tjänsten kommer att genomföras med start från och med början av december månad.
