Account Manager till vår kund i Eskilstuna!
2025-11-08
Vi söker dig som har erfarenhet av kundansvar och affärsutveckling och som är noggrann, självständig och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Är du redo för en ny utmaning där du får bygga långsiktiga relationer, driva affärer och bidra till att utveckla våra kunders framgång? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Detta är en direktrekrytering via oss som bemanningsföretag, vilket innebär att du blir anställd direkt hos vår kund om du går vidare i processen.
Om tjänstenSom Account Manager ansvarar du för att utveckla och växa relationer med både befintliga och nya kunder. Du arbetar rådgivande, identifierar behov och skapar lösningar som stärker kundens verksamhet. Rollen innebär att du driver hela säljprocessen från prospektering till förhandling och uppföljning. Du kommer även att arbeta strategiskt med att analysera kunddata och marknadstrender för att hitta nya affärsmöjligheter.
Du får en central roll i att säkerställa hög kundnöjdhet och starka partnerskap. Tjänsten passar dig som motiveras av ansvar, resultat och kontinuerlig utveckling.
Arbetsuppgifter Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Driva hela säljprocessen, från första kontakt till genomförd affär.
Identifiera kundbehov och presentera lösningar som skapar affärsvärde.
Genomföra kundmöten, offerter och avtalsförhandlingar.
Analysera kunddata och marknadstrender för att hitta nya affärsmöjligheter.
Samarbeta med interna team för att säkerställa hög kvalitet i leverans och kundupplevelse.
Följ upp avtal, resultat och kundnöjdhet.
Delta i förbättringsarbete och bidra till utvecklingen av våra säljmetoder och erbjudanden.
Om dig
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt. Du trivs i en miljö där tempot är högt och där relationer står i centrum. Du arbetar strukturerat, har stark drivkraft och är mån om att skapa goda resultat. Du är en trygg representant för företaget och tar ansvar för både din egen och kundens framgång.
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad person som gillar att ta initiativ, skapa affärsnytta och bygga förtroende.
Kvalifikationer Erfarenhet av försäljning, kundansvar eller account management.
God förmåga att bygga relationer och driva affärer.
Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål.
Förståelse för att analysera kunddata och affärsresultat.
Starka kommunikativa och förhandlingsmässiga färdigheter.
Van att arbeta självständigt och ta ansvar för egna processer.
Meriterande med erfarenhet av B2B-försäljning eller rådgivande sälj.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Arbetstid
Dagtid måndag-fredag
OmfattningHeltid
LönSätts i samråd mellan dig och vår kund.
StartOmgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Vi erbjuder En utvecklande och affärsdriven arbetsmiljö.
Arbetsplats med säte i Eskilstuna, med möjlighet till hybridarbete
Ett engagerat och stöttande team.
Direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos vår kund vid en framgångsrik rekrytering.
Om oss
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
