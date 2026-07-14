Bygg din framtid med Exaltera Marketing

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Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Värnamo Visa alla säljarjobb i Värnamo
2026-07-14
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Värnamo.
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och varje dag får möjlighet att påverka ditt eget resultat? Hos oss får du chansen att växa inom försäljning, bygga värdefulla erfarenheter och bli en del av ett team som drivs av utveckling och gemenskap.
En roll där du utvecklas varje dag
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar relationer, identifierar behov och presenterar lösningar.
Rollen passar dig som gillar variation, tycker om att möta nya människor och vill utveckla din kommunikation. Du får stöd från start genom utbildning, coachning och ett team som hjälper dig att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Värnamo och blir en del av en miljö där vi arbetar tillsammans, firar framgångar och ständigt strävar efter att bli bättre.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och ta nästa steg inom företaget
Ett team med stark gemenskap och positiv energi
Vi belönar ambition
Vi tycker att hårt arbete och bra prestationer ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Är social och gillar att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Tar ansvar och bidrar till teamet
Vill lära dig nya saker och utmana dig själv
Tidigare erfarenhet inom försäljning är inget krav. Vi värdesätter din inställning, ditt engagemang och din vilja att lyckas.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och vara en del av ett engagerat team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Värnamo. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
331 36 VÄRNAMO Jobbnummer
10001970