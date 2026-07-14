Data engineer - för dig som vill kombinera teknik och finansmarknad
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2026-07-14
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Vill du använda din tekniska kompetens i en verksamhet där data används för att analysera risker, följa marknadsutvecklingen och skapa underlag för viktiga beslut?
På Finansinspektionen (FI) bygger vi en ny analysplattform från grunden och söker flera data engineers som vill vara med och utveckla hur data används i vårt analys- och tillsynsarbete.
Hos oss får du möjlighet att kombinera ett teknikintresse med kunskap om finansmarknaden och hur det svenska och europeiska finansiella systemet fungerar. Samtidigt blir du en del av en teknisk miljö där kunskapsutbyte, eget ansvar och samarbete står i fokus.
Om jobbet
Som data engineer är du med och bygger upp FI:s nya analysplattform. Plattformen ska ge våra analytiker och specialister bättre möjligheter att samla in, bearbeta och analysera data från banker, försäkringsbolag och andra aktörer på finansmarknaden.
Vi söker flera data engineers med olika erfarenheter och inriktningar. Beroende på din kompetens och dina intressen kan du arbeta med utveckling av dataflöden, dataplattformar, dataarkitektur, automatisering eller andra lösningar för datahantering och analys.
Du arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med utvecklare, analytiker och verksamhetsspecialister. Rollen innebär stort eget ansvar och möjlighet att påverka tekniska lösningar, arbetssätt och vägval.
Vi använder bland annat Python, SQL, Kubernetes, Docker, dbt och Apache Airflow. AI är en naturlig del av utvecklingsarbetet och används för att stärka kvalitet och produktivitet.
Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga något nytt från grunden samtidigt som du utvecklar kunskap inom en verksamhet som har stor betydelse för samhället.
Du arbetar tillsammans med kollegor med hög teknisk kompetens där lärande och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. Våra chefer har egen bakgrund inom utveckling och god förståelse för det tekniska hantverket.
Vi erbjuder också flexibla arbetstider och ett hybridarbetssätt där du i normalfallet kan arbeta på distans under cirka hälften av arbetstiden.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har akademisk utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap, teknik eller annat relevant område, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har erfarenhet av arbete inom data engineering, datautveckling, plattformsutveckling eller närliggande områden
har erfarenhet av att utveckla, bearbeta eller tillgängliggöra data för analys och verksamhet
uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av dataplattformar, dataflöden eller dataarkitektur
har arbetat med tekniker som Python, SQL, Kubernetes, Docker, dbt eller Apache Airflow
har intresse för finansmarknaden och datadriven analys.
Om dig
I det här jobbet behöver du
ha en god analytisk förmåga och trivas med att lösa komplexa problem
ta ansvar för ditt arbete och driva uppgifter framåt
samarbeta väl med andra och bidra till kunskapsutbyte
vilja utvecklas och lära dig nya tekniker och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 700 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Vid avslut av anställning kan bestämmelser om karens bli tillämpliga om övergång exempelvis sker till verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn.
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Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Maria Strand Enkullen, avdelningschef Data- och analysplattformar, 08-408 987 88
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
103 97 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
10001975