Hitta din nästa utmaning hos Exaltera Marketing

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Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vimmerby Visa alla säljarjobb i Vimmerby
2026-07-14
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Vimmerby.
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas som person, träffa nya människor och se resultatet av ditt eget engagemang? Hos oss får du möjligheten att lära dig försäljning från grunden, bygga självförtroende och bli en del av ett team som drivs av gemenskap och framåtanda.
En roll där du växer varje dag
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar relationer, identifierar behov och presenterar lösningar.
Rollen passar dig som gillar variation, tycker om att prata med människor och vill utvecklas i en miljö där du får mycket stöd på vägen. Genom utbildning, coachning och feedback får du verktygen att bli trygg och framgångsrik i din roll.
Du utgår från vårt kontor i Vimmerby och blir en del av ett team där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med energi, gemenskap och stark lagkänsla
Vi gillar att uppmärksamma framgång
Vi tycker att bra prestationer ska firas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Är social och tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Motiveras av mål och resultat
Tar ansvar och bidrar till en bra teamkänsla
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Tidigare erfarenhet inom försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, driv och vilja att utvecklas är det som skapar framgång.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att växa, påverka din egen utveckling och bli en del av ett engagerat team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Vimmerby. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
598 35 VIMMERBY Jobbnummer
10001973