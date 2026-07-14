Dags att ta nästa steg med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Västervik Visa alla säljarjobb i Västervik
2026-07-14
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eller i hela Sverige
Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Västervik.
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa människor varje dag och känna att din insats faktiskt gör skillnad? Hos oss får du chansen att bygga erfarenhet, utveckla nya färdigheter och bli en del av ett team där vi tror på att framgång skapas tillsammans.
En vardag fylld av möjligheter
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar kontakt, bygger förtroende och presenterar lösningar som passar deras behov.
Du får en varierad roll där du hela tiden utvecklas inom kommunikation, kundbemötande och försäljning. Med utbildning, coachning och stöd från teamet får du rätt förutsättningar för att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Västervik och blir en del av ett team med högt engagemang, positiv energi och en stark vilja att utvecklas tillsammans.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats där gemenskap och prestation går hand i hand
Vi gillar att fira framgångar
När du når dina mål vill vi att det ska märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att möta människor och skapa nya relationer
Har energi och en positiv inställning
Vill utvecklas och utmana dig själv
Motiveras av mål och resultat
Bidrar till en stark teamkänsla
Tidigare erfarenhet inom försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, driv och viljan att lära sig är det som skapar framgång.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och bli en del av ett engagerat team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Västervik. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
593 35 VÄSTERVIK Jobbnummer
10001971