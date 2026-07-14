Bli en del av ett team som satsar på dig
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Oskarshamn Visa alla säljarjobb i Oskarshamn
2026-07-14
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Oskarshamn.
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas snabbt, träffa nya människor och känna att din egen insats påverkar resultatet? Hos oss får du chansen att bygga erfarenhet, växa i din roll och bli en del av ett team där vi tror på att framgång skapas tillsammans.
En roll med energi och utveckling
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och andra aktiviteter möter du kunder, skapar relationer och hjälper dem att hitta lösningar som passar deras behov.
Du får en varierad vardag där du hela tiden utvecklar din kommunikation, ditt självförtroende och dina säljkunskaper. Med en trygg introduktion, utbildning och kontinuerlig coachning får du rätt förutsättningar att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Oskarshamn och blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och firar våra framgångar tillsammans.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och positiv energi
Vi belönar engagemang
Vi tycker att prestation ska synas och uppskattas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Gillar att möta människor och skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Är driven och tar ansvar för din egen utveckling
Vill vara en del av ett team där man lyfter varandra
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning, energi och viljan att lära dig.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, bygga erfarenhet och påverka din egen framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Oskarshamn. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
572 40 OSKARSHAMN Jobbnummer
10001972