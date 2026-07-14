HR-administratör - Arbeta med kvalificerad HR-administration
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2026-07-14
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HR-support, HR Teknologi och support, HR-avdelningen, Förvaltningsavdelningen
Är du en strukturerad, självgående och flexibel administratör med god samarbetsförmåga? Har du flerårig erfarenhet av att självständigt arbeta med kvalificerat personaladministrativt arbete? För dig som trivs med att ge administrativt stöd och som har erfarenhet av kvalificerat administratörsarbete kan vi erbjuda betydelsefullt arbete i en utvecklingsinriktad verksamhet och händelserik miljö, mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som HR-administratör i Regeringskansliet HR-support är du ett centralt och effektivt administrativt stöd inom HR-funktionen. Du arbetar brett med kvalificerad HR-administration kopplad till anställningar, såsom personal- och regeringsbeslut, överenskommelser, registrering och uppföljning av anställningsvillkor samt beslutshantering. Du hanterar även löneadministrativa uppgifter, reseräkningar och sjukintyg.
En del av rollen kan även vara att ansvara för HR-administrationen till de statliga utredningar som regeringen tillsätter vilket innebär nära samverkan med berörda parter inom departementen. Arbetet präglas av många kontaktytor och en kontinuerlig dialog med verksamheten för att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och god service. Du bidrar även till utvecklingsarbete kopplat till HR:s AI-assistent och till digitalisering av administrativa HR-processer.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.sePubliceringsdatum2026-07-14Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller arbetslivserfarenhet som är likvärdig.
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att självständigt arbeta med kvalificerat personaladministrativt arbete.
Mycket god IT-vana och förmåga att arbeta obehindrat i digitala verktyg och Microsoft 365.
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
Utbildning inom personaladministration eller motsvarande.
Erfarenhet av kvalificerat personaladministrativt arbete inom staten.
Erfarenhet av arbete inom villkorsavtalet eller andra kollektivavtal.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För denna tjänst krävs även att du arbetar bra med andra människor, relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Samtidigt är du även noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Annonsen avser en eller flera tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast. Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vänligen notera att annonseringstiden går ut 7 augusti, innan dess har vi begränsad möjlighet att svara på frågor på grund av semester.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sektionschef Jesper Linden. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 augusti 2026. I samband med din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor. Vi ber dig att ta dig tid att besvara dessa noggrant, då de ligger till grund för vårt fortsatta urval.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10001976